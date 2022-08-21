Позволяйте мыслям блуждать: ученые утверждают, что созерцание развивает личность и приносит радость

Созерцание - вещь во всех отношениях полезная, считают ученые. Погружаться в свои мысли или позволять уму блуждать — это недооцененная деятельность, которая тем более полезна, чем больше она практикуется, утверждают ученые.

Как часто мы упрекаем друг-друга в бездействии, чрезмерной погружённость в себя и отсутствии желания начать какую-либо полезную деятельность. Сидение без дела, витание в облаках - все это решительно осуждается, но, как оказалось совершенно напрасно.

Созерцание полезно для нашего развития и может помочь в решении проблем и повысить творческий потенциал.

The Guardian опубликовал результаты исследования ученых из Тюбингенского университета на юге Германии. Психологи, изучавшие группу из более чем 250 человек, которых поощряли к бесцельному созерцанию или свободному мышлению, сказали, что эта деятельность принесла гораздо больше удовлетворения, чем ожидали участники.

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Серия экспериментов, кульминацией которых стало исследование, показывает, что людям нравится позволять своим мыслям блуждать, когда у них есть такая возможность, хотя некоторые все еще считают это напряженной деятельностью.

Они также отметили, что, как показали предыдущие исследования, погружение в свои мысли может помочь в решении проблем, повысить творческий потенциал, улучшить воображение и повысить чувство собственного достоинства.

По мнению авторов, смартфоны неизбежно облегчили поиск и отвлечение внимания и способствовали потере привычки к свободному мышлению. По их словам, некоторым людям просто трудно проводить время со своими мыслями, особенно если они склонны к негативному мышлению.

Руководитель исследования Коу Мураяма, профессор педагогической психологии в Тюбингенском университете, сказал, что людям обычно трудно оценить, насколько ценно созерцание; скорее, они считали другие занятия более привлекательными, пока их не поощряли отвлечься.

Эксперименты включали в себя просьбу к участникам оценить, насколько они были бы признательны, если бы посидели в одиночестве и подумали про себя в течение 20 минут. Им было запрещено пользоваться смартфоном, читать или ходить.

Согласно результатам, каждый из них обнаружил, что удовольствие от созерцания намного больше, чем они ожидали. Это оставалось в силе, даже когда условия эксперимента были изменены, включая размещение участников одних в малолюдном конференц-зале, размещение их в темной палатке или шкафу или предоставление им возможности сидеть в одиночестве всего на три или на 20 минут.

Иногда их просили прокомментировать, как они себя чувствовали в середине сеанса, иногда после его завершения. Но в каждом случае участники говорили, что их удовольствие было больше, чем они ожидали.

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Тестовой группе других участников был предоставлен доступ к цифровым устройствам и возможность читать новости в Интернете. Первоначально ожидалось, что те, кто получил цифровые устройства, получат больше удовольствия от этой деятельности, чем от созерцания, однако в анкетах, которые были заполнены впоследствии, было обнаружено, что обе группы получали одинаковое удовольствие от своей деятельности.

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