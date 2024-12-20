Правда ли, что у психопатов атрофированное чувство страха: отвечает исследователь

Бесстрашие психопатов – тема, которая вызывает немало споров и научных исследований. Однако, является ли это бесстрашие врожденной чертой, или же результатом особенностей развития и воспитания.

Издание Psychology Today рассказало, что, по мнению известного исследователя Теодора Миллона, психопаты не испытывают страха так, как другие люди. Они не реагируют на опасность или наказание, это создает представление об их абсолютном бесстрашии.

Врожденное бесстрашие

В 1957 году было предположено, что у психопатии биологические корни, лежащие в пониженном уровне врожденного страха, было отмечено, что воспитание играет ключевую роль в том, как этот бесстрашный темперамент проявляется в жизни. Заботливые и внимательные родители могут уменьшить проявления агрессии и бесстрашия, тогда как строгие или безразличные стили воспитания способны усилить эти черты.

От бесстрашия к психопатии

Бесстрашие в раннем возрасте часто коррелирует с развитием черствых и неэмоциональных черт. Такие дети испытывают проблемы поведения, но правильное родительское вмешательство может помочь уменьшить их проявления.

Интересно, что гендерных различий почти не выявлено. Как мальчики, так и девочки с бесстрашным темпераментом показывают подобное поведение.

Нейронаука о страхе

Миндалевидное тело – часть мозга, ответственная за обработку эмоций, в том числе страха – у психопатов функционирует иначе. Психопаты демонстрируют низкую тревожность и проблемы с обработкой эмоционально важной информации, например, угрозы.

Действительно ли психопаты бесстрашны

Несмотря на убеждения многих, бесстрашие психопатов – это не абсолютный факт. Их низкая реакция на страх может являться результатом как биологических факторов, так и воспитания. Кроме того, бесстрашие не обязательно означает отсутствие страха в принципе. Некоторые психопаты могут действовать решительно не из-за полного бесстрашия, а из-за отсутствия эмоциональной связи с угрозой.

Бесстрашие психопатов остается сложной и многогранной темой для изучения. У нее как нейрофизиологические, так и социально психологические корни.

Возможно, эта тема кажется несколько загадочной, но она еще раз напоминает, насколько важную роль играют воспитание, сочувствие и научный подход в формировании здорового общества.

Читайте также: