Праздники без стресса: как отказаться от подарков и не обидеть родных / © Credits

Реклама

Для многих он превращается в странный ритуал, будто вынужденную игру, где вы получаете очередной «симпатичный, но ненужный» предмет и делаете вид, что давно о нем мечтали. И так каждый год. Издание The Washington Post рассказало, как честно, но мягко выйти из «круга подарочных обязательств» и, что особенно важно, не обидеть тех, кто искренне хочет доставить удовольствие.

Когда подарков уже слишком много

Очень знакомое ощущение, вы — взрослый человек, достаточно самостоятельный, ни в чем особенном не нуждаетесь, а все базовые «хотелки» можете закрыть самостоятельно. Но некоторые родственники продолжают с энтузиазмом дарить сувениры, наборы, статуэтки, обереги, вещи «на память», которые подозрительно быстро перекочевывают в шкаф для дальнейшей передачи на благотворительность или в помойку.

Если вы не хотите обмениваться подарками с родственниками, потому что это стало утомительным и лишним. Лучше не говорить сразу «нет» подаркам, а предлагать альтернативу. Вместо «я не хочу дарить подарки», предложите в этом году заменить подарки домашней выпечкой или вкусностями, обменяться тем, что сделано собственноручно.

Реклама

Фокус — на сотрудничестве. Вы не отбрасываете традицию, а переформатируете ее.

Когда вам нельзя есть праздничную еду

Если вы на диете из-за проблем со здоровьем или болезни, обычно на праздники знакомые искренне пытаются приготовить какое-то «особое блюдо» именно для вас, но это опасно, ведь даже минимальная ошибка может иметь последствия.

Что делать, чтобы не обидеть людей, которые действительно хотят поддержать? Лучше говорить прямо, но тепло, что вам очень приятно, что о вас подумали. Но по медицинским причинам вы не можете есть вне дома — это касается любой еды, но не смотря на это, вы все равно прекрасно проведете время.

Универсальный тон помогает избежать ощущения, что вы отказываетесь именно от их заботы. И важно предупреждать заранее, когда получаете приглашение. Это облегчает жизнь и вам, и хозяевам.

Реклама

Добро даже из ненужных подарков

Если вы ничего не хотите и ни в чем не нуждаетесь, но знаете, что родственникам важно подарить что-то, попросите домашний текстиль, посуду или чемоданы, а затем передайте это в приюты.

Это работает безупречно, но лучше все же предупреждать близких, что подарок пойдет дальше, потому что однажды родственник может поинтересоваться, где тот сервиз, который он вам дарил и тогда ситуация станет неловкой.

Сложность отказа

Подарок — это не вещь, а жест любви, поэтому отказ от традиции часто воспринимается не как «меньше вещей», а как «меньше тепла», но мир меняется и все больше людей переходят на минимализм, сознательное потребление, подарки-впечатления или благотворительные взносы. И в этом нет ничего обидного, это просто другой способ проявить заботу.

Нужные и правильные слова

Мягкие, но четкие формулировки, которые можно использовать:

Реклама

«Давайте в этом году будем дарить друг другу время и впечатления, например, кино, совместный ужин, кофе — что угодно, что делает нас ближе»

«В этом году мы хотим минимизировать вещи, но с радостью приготовим вам что-то особенное»

«В этом году мы поддерживаем фонд — если хотите, присоединяйтесь»

«Мы очень ценим ваше внимание, но не хотим, чтобы вы волновались о подарках. Просто давайте вместе хорошо проведем время»

Праздники — не о том, сколько коробок лежит под елкой, это о внимании, заботе, близости и выборе того, что вам комфортно. Подарки могут быть частью этого, а могут и не быть, важно лишь, чтобы всем в этом процессе было тепло и комфортно.