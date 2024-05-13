Прекратите делать эти три вещи: коуч дал совет, как стать счастливее

Порой мы просто не можем понять, почему у нас ничего не получается и мы не чувствуем себя счастливыми.

Можно прочесть много книг, быть осведомленными во многих аспектах жизни, но жить с камнем на шее, что тянет нас вниз. И ни одна книга не поможет взлететь, пока мы не избавимся от определенных вещей в своей голове.

Персональный и бизнес коуч Rob Dial поделился информацией, которая может помочь вам стать счастливее и с другой стороны взглянуть на свою жизнь.

Существуют основные три вещи, которые следует немедленно перестать делать, если вы хотите стать счастливее:

Прекратите сожалеть о прошлом. Вы уже ничего не можете поделать и переиграть. Не забывайте прошлое, извлекайте определенные уроки, становитесь лучше, чем были и учитесь не делать таких же ошибок, как делали когда-то, но вы должны перестать оборачиваться на прошлое и жить им. Перестаньте переживать за будущее. Психологи обнаружили, что около 85% того, о чем вы ежедневно беспокоитесь в будущем, может никогда не произойти. Вы тратите на эти размышления свою энергию и время. Перестаньте искать свое счастье в других людях. Остальные люди не могут сделать вас счастливыми. Это совершенно невозможно. Счастье 100% зависит от вашей внутренней работы над собой.

Эти простые правила, если их соблюдать, могут оказать огромное положительное влияние на нашу жизнь.

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