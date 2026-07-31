Природа помогает полюбить себя: ученые нашли неожиданное объяснение, почему прогулки делают нас счастливее

Природа помогает полюбить себя / © Associated Press

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В современном мире мы ежедневно сталкиваемся с нескончаемым потоком «идеальных» фотографий, фильтров и стандартов внешности. Социальные сети, реклама и индустрия красоты часто заставляют нас сравнивать себя с другими, из-за чего многие люди начинают критично относиться к собственному отражению в зеркале.

Однако существует простой и доступный способ восстановить внутреннее равновесие — проводить больше времени на природе. Именно к такому выводу пришли авторы нового исследования, о котором рассказало издание The Washington Post. Учёные обнаружили, что контакт с природой улучшает психическое и физическое здоровье, положительно влияет на восприятие собственного тела и повышает уровень удовлетворённости жизнью.

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Природа меняет наше отношение к себе

Польза пребывания на свежем воздухе давно подтверждена десятками исследований. Учёные уже знают, что регулярный контакт с природой помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы, снизить артериальное давление и уменьшить риск развития хронических заболеваний, в частности диабета второго типа.

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Прогулки на природе снижают тревожность, стресс и грусть, а также усиливают ощущение смысла жизни и общего психологического счастья.

Теперь к этому списку добавился ещё один важный пункт. В исследовании приняли участие 50 363 человека из 58 стран мира. Его результаты показали, что те, кто чаще общается с природой, значительно больше ценят своё тело, относятся к себе с большим сочувствием и в целом чувствуют себя счастливее.

Природа помогает принять собственное тело

Исследователи выявили два ключевых механизма:

Первый — развитие самосострадания. Когда люди находятся на природе, они становятся менее строгими к себе. Они реже зацикливаются на собственных недостатках и легче принимают свои особенности.

Второй механизм — ощущение восстановления. Природная среда помогает мозгу успокоиться после информационной перегрузки, а это создает так называемую «когнитивную тишину». Когда ум перестает непрерывно анализировать, сравнивать и критиковать, негативные мысли постепенно стихают.

Положительная связь между природой и восприятием собственного тела оказалась на удивление стабильной независимо от страны проживания участников.

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Среди деревьев мы перестаем оценивать себя

Психологи объясняют это очень просто, в природе нас никто не оценивает. Здесь нет рекламных плакатов, зеркал или бесконечной ленты социальных сетей, навязывающей стандарты красоты. Природе безразлично, в беспорядке ли ваши волосы или сколько вы весите.

Кроме того, когда человек оказывается среди леса, гор или моря, он начинает чувствовать себя частью гораздо более обширной системы, то есть меняется его взгляд на вещи. Наши переживания уже не кажутся такими масштабными, а недостатки — такими важными.

Топ-5 способов извлечь максимальную пользу из природы

Для этого не нужно отправляться в многодневные походы или жить рядом с парком.

Отложите телефон. Если во время прогулки все внимание приковано к экрану, эффект от пребывания на природе значительно снижается. Постоянное пользование смартфоном на улице практически нивелирует положительное воздействие природной среды. Выбирайте качество, а не продолжительность. Не обязательно проводить на природе много часов. Гораздо важнее быть в моменте, даже если вы просто гуляете по дороге на работу, ухаживаете за садом или провожаете детей в школу. Практикуйте осознанность. В следующий раз, когда выйдете на улицу, попробуйте найти три вещи, которые доставляют вам радость. Это может быть пение птиц, запах после дождя, шелест листьев или ощущение травы под ногами. Прислушивайтесь к своим эмоциям. Спросите себя, что вы сейчас чувствуете: спокойствие, облегчение или благодарность. Стоит даже фотографировать моменты, которые вас тронули, или записывать собственные мысли после прогулки. Найдите сходство между собой и природой. Если вас одолевают критические мысли о собственной внешности, ищите аналогии в природе. Например, можно восхищаться выносливостью деревьев или настойчивостью белок — это напомнит вам, что эти же качества есть и у вас. Такой простой психологический трюк помогает почувствовать единство с окружающим миром и перестать смотреть на себя через призму недостатков.

Самое приятное в этом исследовании то, что для позитивных изменений не нужны радикальные меры. Вам не обязательно планировать дальние путешествия или многочасовые походы. Иногда достаточно просто посмотреть в окно на дерево возле дома, прогуляться по ближайшему парку, ухаживать за комнатными растениями или несколько минут послушать пение птиц по дороге на работу.

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