Признаки того, что вы живете в режиме выживания, даже если всё кажется нормальным

Признаки того, что вы живете в режиме выживания / © Credits

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Не всегда сложный период выглядит как явный кризис. Иногда жизнь снаружи кажется вполне счастливой, однако внутри накапливаются стресс, напряжение и ощущение, что сил больше нет — об этом говорится в материале издания Real Simple. Требовательная работа, конфликты с близкими, бесконечный список дел — всё это может заставить нас перейти в режим выживания, просто выполнять необходимое, не останавливаться и пытаться дотянуть до того момента, когда станет легче.

Вы стали чаще всё забывать

Заходите в комнату и не помните, зачем, теряете ключи, забываете о встречах или вдруг теряете нить мысли посреди разговора. Причиной может быть не невнимательность, а чрезмерная нагрузка на мозг.

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Когда мы постоянно находимся в состоянии напряжения, мозг сосредотачивается на поиске потенциальных угроз и решении проблем. Из-за этого на память, концентрацию, планирование и другие когнитивные процессы остается меньше ресурсов.

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Вы с тревогой просыпаетесь посреди ночи

Заснуть после насыщенного дня бывает непросто, однако характерным признаком истощения могут быть регулярные ночные пробуждения. Вы открываете глаза в три часа ночи и, вместо того чтобы снова заснуть, мысленно перебираете все проблемы, сроки и дела на завтра.

В такие моменты мозг может воспринимать даже обычные заботы как угрозу и активировать реакцию «бей или беги». Тело устало, но нервная система продолжает работать на повышенных оборотах.

Вас раздражают даже мелочи

Обычно вы спокойно реагируете на бытовые неудобства, однако в последнее время любая мелочь способна вывести вас из себя — это тоже может быть признаком перегрузки.

При сильном стрессе миндалевидное тело — часть мозга, отвечающая за распознавание угроз, — становится более активным. В то же время область, связанная с самоконтролем и принятием решений, может работать не так эффективно. В результате терпение заканчивается значительно быстрее, чем раньше.

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Вы застреваете в негативных эмоциях

Чувство тревоги, давления, раздражения и бессилия стали для вас чем-то вроде привычного фона. Когда человек находится в режиме выживания, положительным эмоциям часто просто не остается места.

Время от времени грустить, волноваться или злиться — совершенно нормально. Проблема возникает тогда, когда негативные переживания становятся постоянными и не дают возможности восстановить силы. Длительный стресс может постепенно сказываться не только на настроении, но и на физическом самочувствии.

Вам хочется контролировать абсолютно всё

Когда жизнь кажется непредсказуемой, возникает соблазн взять хотя бы что-то под полный контроль. Вы начинаете острее реагировать на срыв планов, стремитесь к идеальному порядку и нервничаете, если что-то происходит не так, как задумано.

Это не обязательно желание управлять другими, зачастую таким образом человек пытается создать ощущение предсказуемости и безопасности в хаотичном мире.

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Как выйти из режима выживания

Если вы узнали себя в этих признаках, начните с короткого упражнения, которое можно назвать «перезапуском парасимпатической нервной системы». Его цель — помочь нервной системе переключиться с режима постоянной тревоги на состояние большей безопасности. Попробуйте выполнить 4 шага:

Скажите себе: «Я в безопасности» Сделайте несколько медленных глубоких вдохов через нос и выдохов через рот Сосредоточьтесь на окружающем мире, назовите про себя то, что вы видите, слышите и чувствуете Еще раз повторите: «Я в безопасности»

Такая практика помогает сосредоточиться на настоящем моменте и может ослабить реакцию «бей или беги». В то же время она не заменяет полноценного отдыха, поддержки или помощи специалиста, если истощение стало постоянным.

Режим выживания не всегда сопровождается громкими кризисами. Иногда он скрывается за привычным графиком, выполненными задачами и фразой «У меня все нормально», однако постоянная усталость, раздражительность и тревога — не то, что нужно просто терпеть. Позвольте себе сбавить темп, пересмотреть нагрузку и позаботиться о собственном самочувствии.

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