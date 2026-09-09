Прокрастинация: 5 вещей, которые стоит знать / © Credits

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«Сделаю завтра», «еще есть время», «начну после кофе» — наверняка вам это знакомо. За прокрастинацией часто скрывается не лень и даже не нехватка времени. Психолог Джозеф Феррари посвятил изучению этого явления четыре десятилетия и называет прокрастинаторов кратко — «проками» (от слова «прокрастинаторы») или «хроническими откладывателями», об этом сообщило издание The Washington Post.

По его оценкам, около 20% людей являются хроническими прокрастинаторами, они регулярно, намеренно и без веских причин откладывают важные дела, что порой создает проблемы как им самим, так и окружающим. Для исследователя это серьёзная цифра и повод разобраться, почему мы так часто откладываем жизнь «на потом».

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Прокрастинация не зависит от профессии, возраста или пола

Мужчины и женщины, молодые и пожилые люди, жители мегаполисов и небольших городов — все они могут прокрастинировать. Исследователь также не обнаружил принципиальной разницы между разными странами.

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В то же время между физическим трудом и офисной работой наблюдается определённое различие. Если электрик, сантехник или столяр не работает, он напрямую не получает денег. А человек с фиксированной зарплатой может откладывать выполнение задач и не ощущать немедленных финансовых последствий.

То есть дело не столько в характере профессии, сколько в том, насколько быстро мы ощущаем последствия бездействия.

Телефон — не главный виновник

Смартфоны, социальные сети и бесконечные уведомления действительно создают больше возможностей для отвлечения. Однако Феррари не считает технологии причиной прокрастинации.

У наших предков тоже было достаточно дел. Фермеру нужно было накормить животных, починить забор, посеять урожай, заготовить продукты и позаботиться о крыше над головой. Просто у них не было смартфона, который можно было бы обвинить в том, что работа не сделана. Более того, технологии часто экономят время. Сегодня, чтобы связаться с человеком, не нужны бумага, конверт и марка. Поэтому проблема не только в количестве отвлекающих факторов, но и в том, как мы ими пользуемся.

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Работа под дедлайном — это не суперсила

«Мне просто нужно давление дедлайна» — одно из самых популярных оправданий прокрастинаторов. Однако эксперименты Феррари показали, что спешка не обязательно делает нас более эффективными.

Когда прокрастинаторам и людям, без такой привычки, давали ограниченное время на выполнение заданий, первые тратили больше времени и показывали худшие результаты. Парадокс заключается в том, что сами прокрастинаторы часто считали, что справились хорошо, даже лучше других.

Поэтому фраза «я лучше всего работаю под давлением» может быть не особым стилем работы, а просто хорошо знакомой иллюзией.

За прокрастинацией может скрываться неуверенность

Иногда мы откладываем дело не потому, что не хотим его делать, а потому, что боимся не справиться. Если человек сомневается в своих способностях, он может неосознанно создать себе препятствие, например, начать слишком поздно, недостаточно подготовиться или постоянно находить другие дела. Если результат будет плохим, всегда можно сказать: «У меня просто не хватило времени».

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А если вдруг всё получится, можно даже почувствовать себя ещё более компетентным, ведь удалось, несмотря на все препятствия. Именно поэтому Феррари считает, что обычные тренинги по тайм-менеджменту не всегда решают проблему. Прокрастинация имеет эмоциональные триггеры, поэтому в некоторых случаях более эффективной может быть когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает изменить не только поведение, но и образ мышления.

Нужна не большая дисциплина, а правильная мотивация

Феррари предлагает интересный взгляд: общество привыкло наказывать за опоздания, но почти не вознаграждает за то, что человек сделал что-то раньше. А что, если бы было наоборот, например, скидка за досрочную уплату налогов или бонус за задание, выполненное до дедлайна.

Психолог применяет этот принцип и в своей работе со студентами: например, за сданные раньше задания они получают дополнительные баллы. Конечно, это не заставляет всех быть организованными, но часть людей начинает ассоциировать раннее выполнение не со стрессом, а с вознаграждением.

Прокрастинация — это не просто привычка «ничего не делать», за ней могут скрываться страх неудачи, неуверенность в себе, стремление избежать неприятных эмоций или устоявшийся образ поведения. Поэтому в следующий раз, когда рука потянется отложить важное дело ещё на час, стоит спросить себя не только «почему я не делаю этого сейчас?», но и «что именно я пытаюсь не почувствовать или чего боюсь?»

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