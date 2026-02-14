Как отпраздновать День святого Валентина, если у вас нет пары

День святого Валентина / © Associated Press

Хотя День святого Валентина не является официальным праздником, миллионы людей по всему миру ежегодно находят повод его отметить. Традиционно его ассоциируют с парной романтикой, как то ужинами в ресторанах, открытками в форме сердца и подарками «по списку». Но любовь — это значительно более широкое понятие. Дружба, забота, совместные эмоции, поддержка и даже самодостаточность заслуживают не меньшего внимания. Поэтому именно 14 февраля — отличный день, чтобы напомнить себе об этом, рассказало издание Real Simple.

Игровой вечер

Пригласите друзей на «ночь игр» — настольные игры, карты, шарады или даже тематический «домашний вечер казино». Такой формат не требует сложной подготовки, зато гарантирует живое общение, шутки и настоящие эмоции.

А если хочется выйти из дома, найдите местную викторину или квиз и соберите команду. Немного азарта еще никому не навредило.

Кулинарный мастер-класс

День влюбленных невозможно представить без еды, но вместо бронирования столика в переполненном ресторане попробуйте кулинарный класс. Это может быть:

приготовление пасты или суши

выпечка десертов

приготовление коктейлей

Главная цель — не идеальное блюдо, а совместный опыт и новые впечатления, которые сближают значительно сильнее, чем стандартное меню.

Марафон ужастиков

Когда вокруг царят ромкомы, самое время пойти против течения. Запланируйте марафон фильмов ужасов, например, от культовых «Кэрри» или «Колдовство» до психологических триллеров вроде «Молчания ягнят».

Пока пары наслаждаются романтическими ужинами, вы с друзьями можете собраться в полумраке с попкорном и одеялами.

Творчество как форма любви

Формат «арт-вечер с бокалом вина» давно стал классикой, вы рисуете, смакуете напитки и забираете домой собственное художественное воспоминание. Но если живопись — не для вас, обратите внимание на:

керамика

каллиграфию

коллажи

творческие мастерские

Творчество снимает напряжение, стимулирует дофамин и позволяет посмотреть на себя по-новому — это идеальный рецепт для февральского вечера.

Спа-день

Здоровый эгоизм — не тренд, а необходимость. Спа-день с друзьями сочетает приятное с полезным, например, заботу о теле, отдых для нервной системы и время вместе без спешки.

Массаж, уход за лицом, сауна или дневной ретрит, выбирайте то, что действительно приносит удовольствие. И помните, что забота о себе — это тоже празднование любви.

Прогулка или хайкинг

Большинство «валентиновских» активностей проходят в помещениях, так почему бы не изменить немного сценарий. Совместная прогулка или поход — отличный способ перезагрузиться, поговорить и получить дозу эндорфинов. Если погода не позволяет, альтернативой может стать групповая тренировка или скалолазный зал.

Волонтёрство

Помощь другим — один из самых сильных способов повысить самооценку и почувствовать смысл. Приюты для животных, дома престарелых, библиотеки, донорские центры — возможностей всегда больше, чем кажется. Пока мир занят празднованием, вы можете сделать этот день по-настоящему значимым.

День святого Валентина не должен быть о давлении, ожиданиях или соответствии чужим стандартам. Он может быть тихим, веселым, творческим, активным или социально важным — именно таким, как хотите вы. Любовь существует во многих формах и 14 февраля — лишь повод еще раз это отметить.