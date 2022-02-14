Психолог рассказал, как не поддаться панике в тревожное время

Трудно сохранять спокойствие и оптимизм в ситуации, когда каждый день кто-нибудь из близких или друзей заболевает коронавирусом, забравшим уже тысячи жизней, а в выпусках новостей и соцсетях постоянно обговариваются шансы на полномасштабное вторжение в нашу страну. Отсюда постоянная тревога и страх возможных потрясений, депрессия, неуверенность в завтрашнем дне.

Но несмотря на сложность нынешней ситуации, каждый обязан продолжать жить обычной жизнью: воспитывать детей, зарабатывать деньги, развивать начатые проекты, заниматься хозяйством и так далее… Где же взять на это силы? Как сохранить психическое здоровье? Об этом рассказал житомирский психолог Наталья Сидоренок.

То, что человек в сложной ситуации испытывает чувство тревоги, - нормально. Но если это ощущение не покидает человека ни на минуту и растет с каждым днем, вытесняя все остальные эмоции и чувства, то в результате возникают психологические срывы, депрессии и другие болезненные состояния. Причем человек может даже не понимать, что происходит: у него повышается давление, учащается пульс, возникают головные боли, проблемы с желудочно-кишечным трактом и так далее. Он начинает бегать по врачам, сдавать анализы, принимать лекарства, но ничего не помогает, потому что его проблема - чисто психологическая.

На что мы можем повлиять?

Чтобы постоянная тревога не переросла в болезнь, можно воспользоваться следующими советами. Итак...

Прежде всего следует осознать, что именно в создавшейся ситуации зависит от нас, а на что мы повлиять совершенно не можем. Если говорить о страхе заболеть и умереть от коронавируса, то мы вполне можем себя защитить: сделать все прививки, носить защитные маски, не посещать массовые мероприятия, не контактировать с заболевшими людьми и так далее. Это дает уверенность в том, что даже если мы и подхватим инфекцию, то, скорее всего, перенесем заболевание в легкой форме. А вот на политическую ситуацию мы повлиять никак не можем, и все наши переживания и страхи приведут лишь к одному - ухудшению нашего здоровья. Немного успокоить может подготовка так называемого тревожного чемоданчика (собрать документы, иметь резерв наличных денег, приготовить необходимые вещи, спланировать стратегию своих действий на крайний случай, например, куда можно отправить детей, и так далее). Это придаст некоторую уверенность и снизит напряжение.

Фильтруйте информацию

Если вы не можете полностью отказаться от просмотра или чтения новостей, то ограничьтесь каким-нибудь одним источником СМИ, который использует, на ваш взгляд, только проверенную информацию. Немало случаев, когда к психологу обращались люди с явными симптомами стрессового состояния: руки тряслись, в глазах стояли слезы, голос дрожал. И все потому, что они сутками напролет смотрели, слушали и читали новости, используя всевозможные отечественные и зарубежные СМИ плюс комментарии в соцсетях, от которых делается еще страшнее.

С кем не стоит общаться

Ограничьте общение с людьми, которые постоянно говорят только о заоблачной заболеваемости ковидом, страшных осложнениях, высокой смертности и скорой возможной войне - сеют панику, накручивают себя и других. От таких паникеров держитесь подальше.

Веселые друзья - хорошие врачи

Вспомните, что приносило вам радость и спокойствие раньше: рисование, рукоделие, уход за комнатными растениями, общение с домашними животными, занятия йогой, позитивные книги и фильмы. Ходите на спектакли, в спортзал, если есть возможность - путешествуйте, в том числе онлайн. Смотрите развлекательные шоу. Общайтесь с позитивными людьми, излучающими уверенность и спокойствие. Чаще встречайтесь с друзьями, с которыми можно весело и приятно провести время. Очень помогают прогулки в лесу и парке, где душа отдыхает и подпитывается энергией природы.

Может ли утешить алкоголь?

Также читайте Все дело в дозе: почему женщины стали пить больше алкоголя

Позаботьтесь о своем здоровье: пройдите обследования, курс массажа, посетите спа-процедуры, сходите к стоматологу. Кстати, некоторые ищут утешение в алкоголе, но это большая ошибка. На какое-то время человеку, быть может, и станет легче, но затем состояние только ухудшится, потому что на фоне похмельного синдрома ситуация покажется еще ужаснее и страшнее.

Кофе вместо полноценного обеда?

Также читайте Натуральный кофе: польза и вред для здоровья

Старайтесь правильно питаться, чтобы поддержать свои силы и здоровье. Не пытайтесь заменить завтрак, обед и ужин бесконечными чашечками кофе с печенькой - это только ослабит организм, взбудоражит нервную систему и прибавит проблем со здоровьем.

Не откладывайте жизнь на потом

Не забывайте поддерживать в доме чистоту и порядок. Почините вещи, которые нуждаются в ремонте. Пересадите цветы в горшках. Переставьте мебель, если решили изменить облик своей квартиры. Купите новые столовые принадлежности, вазочку, светильник, словом, сделайте то, что давно планировали. Не откладывайте жизнь на потом: носите красивую одежду, приготовьте любимые или совершенно новые блюда, пригласите к себе гостей, которые могут поднять вам настроение. Все эти мероприятия хорошо отвлекают от тревожных мыслей и помогают обрести позитивные эмоции. А если вы чувствуете, что самостоятельно не можете справиться со своим страхом, тревогой и состоянием безысходности, необходимо обратиться за помощью к хорошему психологу.

Читайте также: