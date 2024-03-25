Психологические приемы, которые помогут вам управлять любой ситуацией: 5 трюков психолога

Психологические уловки могут помочь не только лучше понять присутствующих, но и управлять ситуацией в свою пользу. Психолог Франческа Тигинеан поделилась пятью интересными приёмами, которые могут помочь каждому справиться с любой ситуацией.

Чрезмерное кивание головой

Когда человек слишком активно кивает головой во время разговора, это может свидетельствовать о желании получить подтверждение или одобрение. Такое поведение может также сигнализировать о неуверенности или обеспокоенности. Наблюдайте за количеством и интенсивностью кивков, и так вы получите важную информацию об отношении собеседника к обсуждаемой теме.

Феномен "воплощенного познания"

Этот феномен состоит в том, что человек ассоциирует свои впечатления или ощущения с объектами окружающей среды. Например, когда он держит теплый напиток в руке, это может ассоциироваться с теплом и комфортом, что может сделать его более склонным к положительной реакции на человека, с которым он общается.

Наклон вперед

Во время разговора, если человек наклоняется вперед, это может свидетельствовать о его интересе к теме или вам. Это также может являться показателем открытости и желания поддержать диалог.

Пауза

Если вы только что задали кому-то вопросы и не удовлетворены ответом, не перебивайте. Просто подождите и дайте собеседнику развернуть свой ответ. Человек может почувствовать необходимость дополнить свои мысли или дать более подробный ответ.

Техника "Нога в дверях"

Эта техника состоит в том, чтобы сначала попросить личность выполнить небольшую просьбу или услугу, которая может быть легко выполнена. После этого, когда он соглашается, вы можете предложить более значительную просьбу. Люди, которые согласились по первой просьбе, скорее будут согласны с дальнейшими просьбами через принцип согласованности.

Эти психологические способы могут быть полезны в разных ситуациях, где важно умение влиять на других людей. Они помогают лучше понимать поведение и реакции собеседников, а также находить пути для эффективного взаимодействия.

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