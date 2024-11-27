Психологические уловки: как защитить свой мозг от негативного воздействия

Стресс – повседневная реальность для многих из нас, но его влияние на наш мозг часто недооценивают.

Большинство людей испытывают определенную форму стресса. Некоторые могут быть положительными и мотивационными, как выброс адреналина перед собеседованием, первым свиданием или попыткой сделать что-то новое. Некоторые также могут быть полезны, чтобы защитить вас от опасных ситуаций, например, нажать на тормоза во избежание автомобильной аварии. Но чрезмерный или хронический стресс может причинить вред вашему здоровью.

На странице wantedlll вышло новое интересное видео, в котором рассказывается о лайфхаках, как защитить свою голову от негативного влияния.

Не хватайте телефон в руки сразу после пробуждения, но если вы без этого не можете, то главное условие – читайте и обращайте внимание на позитив. Каждый раз, когда вы просыпаетесь утром, ваши мозговые волны меняются с тета на альфа. Это означает, что наше подсознание находится в более программированном состоянии. Контент, который вы потребляете в течение этого времени, будет иметь большее влияние на ваше мышление и это портит наш дофамин в течение всего дня, поэтому мы продолжаем застрять в телефонах на целый день. Отрицательные разговоры о себе. То, что вы говорите себе, имеет значение и чем больше вы вкладываете это в свой мозг, тем больше оно включается в ваши невропатические волны. Каждое такое слово остается внутри нас и оказывает большое влияние на нас. Постоянные отрицательные разговоры о себе могут привести к стрессу, который негативно влияет на работу мозга и общее психическое здоровье. Эта постоянная стимуляция может препятствовать нашей способности сосредотачиваться и обрабатывать информацию. Употребление в пищу продуктов с высокой степенью обработки. Сейчас существует много научных сведений, подтверждающих, что то, что вы едите и общее состояние здоровья вашего кишечника влияют на ваш мозг, но особое влияние имеет обработанная пища, ведь она приводит к старению мозга и ухудшению психического здоровья.

Напряженная работа, финансовые проблемы, семейные или социальные конфликты, медицинские проблемы, даже повседневные неприятности, такие как дорожное движение или все вышеперечисленное, может вызвать хронический стресс. Помогайте себе и своему мозгу элементарными действиями, настраивая его работу на правильные волны.

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