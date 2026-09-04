Психология цвета: что о вас расскажет ваша помада / © Credits

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Для кого-то помада — завершающий штрих перед важной встречей, для кого-то — ежедневный ритуал, а кто-то годами не открывает косметичку. Ярко-красная перед презентацией, нежный нюд на каждый день или капелька блеска для эффекта естественной красоты — каждый вариант может быть способом заявить о себе, об этом рассказало издание Hello!.

Психолог и ведущая подкаста Патрисия Санчес считает, что дело не столько в самой помаде, сколько в эмоциональном мотиве, который за ней стоит, и вот тут-то и начинается самое интересное.

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Красная помада

Красные и бордовые оттенки традиционно ассоциируются с силой, решительностью и сексуальностью. По словам Санчес, женщина, которая регулярно выбирает насыщенную помаду, может чувствовать себя уверенной, собранной и готовой занять своё место.

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Однако психолог предостерегает от поспешных выводов, ведь та же самая ярко-красная помада может быть способом привлечь внимание, получить одобрение или даже скрыть внутреннюю неуверенность.

Поэтому важнее спросить себя не «Какой у меня характер, если я выбираю красный?», а «Зачем он мне сейчас?». Если яркий цвет помогает почувствовать себя сильнее — прекрасно. Если без него сложно чувствовать себя привлекательной, возможно, стоит поискать источник уверенности чуть глубже.

Нюд

Светлые, естественные оттенки часто ассоциируются со спокойствием, деликатностью и сдержанностью. Однако это не означает, что женщина, которая не любит яркую помаду, менее уверена в себе.

Напротив, по словам Санчес, за внешней мягкостью может скрываться очень стойкая внутренняя сила. Нюд может быть выбором человека, который чувствует себя комфортно в своей коже и не испытывает потребности постоянно привлекать к себе внимание.

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При этом наши косметические привычки не высечены в камне. Любимый оттенок может меняться в зависимости от настроения, определенного этапа жизни и гормональных изменений в течение менструального цикла.

Если помады совсем нет

Тенденция к естественности и эстетике натуральности сделала макияж «без макияжа» одним из главных символов красоты последних лет. И отсутствие помады само по себе абсолютно ничего плохого не означает.

Для одних это просто комфорт и непринуждённое отношение к внешнему виду. Однако иногда отказ от косметики может быть желанием оставаться незаметной, не привлекать лишнего внимания или буквально «не выделяться».

Именно поэтому у фразы вроде «мне и так нормально» может быть совершенно иной подтекст. Одна женщина действительно прекрасно чувствует себя без косметики, другая — просто научилась не замечать собственные желания.

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Главный секрет — не в помаде

По словам психолога, макияж не формирует самооценку и не может служить её надёжной заменой. Красная помада способна подарить ощущение уверенности на вечер, но истинное чувство собственной ценности формируется не в косметичке.

Одна женщина чувствует себя потрясающе с яркими губами, другая — без единой капли макияжа. Кто-то воспринимает косметику как творчество, а кто-то получает удовольствие от абсолютной простоты. И все эти варианты одинаково нормальны.

Самый разумный подход — использовать макияж осознанно, а именно наносить его потому, что это нравится, а не потому, что без него кажется недостаточно красивой.

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