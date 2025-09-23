Психотерапия по телефону: действительно ли она работает / © Credits

До пандемии большинство психотерапевтов рассматривали телефонные сеансы только как исключение, когда клиент ехал в командировку или имел другие веские причины пропустить очную встречу. Но COVID перевернул практику с ног на голову и с 2020 года тысячи специалистов по всему миру почти полностью перешли на дистанционный формат, об этом рассказало издание Psychology Today, а также поделилось, действительно ли телефонная психотерапия может заменить классические сеансы в кабинете.

Почему именно телефон, а не видео

На первый взгляд, может показаться, что видеосессия ближе к реальной встрече. Но многие специалисты отмечают, что у телефона есть свои особые преимущества.

Фокус на голосе. В психоанализе главная роль всегда принадлежала слушанию. Телефон позволяет сфокусироваться на интонациях, паузах и даже дыхании, что часто рассказывает больше, чем визуальная картинка.

Меньше барьеров. Некоторым пациентам легче говорить о сложных темах, когда на них не направлен чужой взгляд. Отсутствие «визуального контакта» иногда дает ощущение большей безопасности и свободы.

Преимущества телефонной терапии

Доступность . Неважно, где вы находитесь, например, в командировке, в маленьком городке или даже в деревне без психологов поблизости. Телефон позволяет получить поддержку из любой точки мира.

Комфорт . Вы можете оставаться в собственном пространстве: дома, в знакомой окружающей среде. Это уменьшает тревожность и помогает быстрее открываться.

Интимность . Парадоксально, но именно телефон часто создает ощущение особого доверия, ведь вы с терапевтом «наедине в голосах».

Гибкость. Сеансы проще вписать в плотный график.

Недостатки и ограничения

Впрочем, телефон не является универсальным решением. Здесь есть и свои минусы.

Отсутствие невербальных сигналов. Психотерапевт не видит жестов, мимики, поведения пациента. А это может быть ценной информацией.

Более слабые границы. Человек может вести сессию по дороге с работы или даже в машине. Это затрудняет концентрацию и нарушает терапевтические «рамки».

Риск отвлечений . Сообщения, шум вокруг, домашние дела — все это мешает глубокому процессу.

Не для всех форматов. Парная или семейная терапия по телефону значительно менее эффективна, чем индивидуальная.

Телефонная психотерапия может быть такой же эффективной, как и очная, особенно в случаях депрессии, тревожных расстройств и кризисных состояний. Например, большинство участников телефонных сеансов испытывают улучшение состояния, равнозначное очным встречам.

Здесь все зависит от конкретного человека, его проблемы и готовности работать в таком формате.

Как понять, подходит ли вам терапия по телефону

Вы цените комфорт и гибкость.

Вам легче говорить о личном без визуального контакта.

Вы живете в месте, где сложно найти квалифицированного специалиста.

Вы чувствуете, что готовы экспериментировать с новыми форматами.

Но если для вас критически важно невербальное взаимодействие или вы легко отвлекаетесь, возможно, лучше выбрать видео или очные встречи.

Телефонная психотерапия — не временный компромисс, а полноценный инструмент, который помогает миллионам людей по всему миру. Она имеет свои сильные и слабые стороны, и главная задача — найти тот формат, в котором именно вам будет комфортно раскрываться и работать над собой.

В психотерапии важен не способ связи, а результат: внутреннее облегчение, поддержка и шаги к лучшей жизни.