Пять признаков того, что ваше психическое здоровье в опасности

Сейчас для нас очень важно сохранить физическое и психическое здоровье. Для этого нужно относиться к себе более внимательно: правильно питаться, отдыхать и реагировать на любые сигналы, которые подает нам наш организм.

Забота о себе в такие сложные периоды, как этот, - это не роскошь, а насущная необходимость, потому что наше благополучие зависит от нашего психического и физического здоровья.

Отследить, в каком состоянии находится наше психическое здоровье, довольно сложно, когда вы очень заняты и измотаны, но есть несколько простых вещей, на которые следует обратить внимание, они могут быть маркером того, что ваше психическое здоровье в опасности.

Диетолог Джесс Хиллард рассказала The Sun о пяти явных признаках того, что ваше психическое здоровье находится под угрозой.

Вы переутомляетесь и много работаете

Если вы загрузили себя большим количеством дополнительной работы, накопившаяся усталость может сильно усугубить тревогу, депрессию и в конечном итоге привести к выгоранию.

В этом случае вы заметите у себя симптомы переутомления: колебания веса, постоянную усталость, недостаток сна и частое чувство усталости. Это, в свою очередь, может привести к ослаблению иммунной системы.

Исследования показали, что те, кто работает 55-65+ часов в неделю, имеют значительно худшее психическое здоровье по сравнению с теми, кто работает менее 40 часов в неделю. Те, кто переутомляются, подвергаются большему риску сердечно-сосудистых заболеваний, например, диабет 2 типа, высокое кровяное давление.

Переутомление может повлиять на наши пищевые предпочтения, уровень стресса, потребление алкоголя, сон и физическую активность.

Вы едите слишком много нездоровой пищи

Здоровое питание действительно благотворно влияет на психическое здоровье. Метаанализ, проведенный в десяти разных странах, показал, что диета с высоким потреблением фруктов, овощей, рыбы, цельного зерна, оливкового масла и нежирных молочных продуктов связана со снижением риска депрессии.

Исследования также показали, что люди, потребляющие много нездоровой пищи (с высоким содержанием насыщенных жиров, низким содержанием клетчатки, небольшим количеством фруктов и овощей) с более низкой плотностью питательных веществ, имеют меньший объемом левого гиппокампа - области мозга, связанной со стрессом, депрессией - уменьшение которой является одним из ранних признаков болезни Альцгеймера .

Хотя причина того, почему эти продукты уменьшают размер этой области мозга, еще не ясна, не вызывает сомнений, что хорошо сбалансированная диета и ограниченное потребление нездоровой и обработанной пищи могут поддержать ваш мозг и психическое здоровье.

Вам не хватает белка

Белок важен для здоровья мышц и здоровья мозга. Было замечено, что потребление белка связано с высоким уровнем дофамина, который контролирует регуляцию настроения в мозгу.

Белок состоит из аминокислот, которые помогают организму восстанавливать мышечные волокна. Некоторые аминокислоты не могут вырабатываться в организме естественным путем, поэтому нам необходимо дополнять их пищей или витаминами.

Рекомендация составляет примерно 45 г белка в день для женщин и 55 г для мужчин.

Вы плохо спите и не высыпаетесь

Несмотря на частое чувство усталости в течение дня, многие люди, находящиеся в состоянии стресса, с трудом засыпают или не спят всю ночь, что может иметь огромное влияние на психическое здоровье.

Если вы, несмотря на загруженность дня и усталость, не можете заснуть, это может быть связано с тем, что гормоны стресса вызывают повышенное возбуждение, нарушая баланс между сном и бодрствованием. Это создает порочный круг, так как со стрессовыми ситуациями гораздо труднее справиться, когда вы устали, что приводит к еще большему стрессу.

Вы едите недостаточно рыбы

Очень важно получать достаточно омега-3, потому что это влияет на здоровье мозга и психическое здоровье. Он содержится в жирной рыбе, льняном семени, грецких орехах и оливковом масле. Передача клеточных сигналов и структура клеточных мембран в головном мозге изменяются жирными кислотами омега-3, которые могут действовать как антидепрессант.

Исследования в этой области показывают положительные эффекты использования жирных кислот омега-3 для лечения депрессии, а также депрессии, связанной с биполярным расстройством.

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