Пять вещей, которые люди с депрессией хотят, чтобы вы о них знали

Иногда нам сложно понять: что делать и как себя вести, если близкий человек страдает от депрессии.

Депрессия может лишить человека чувства собственного достоинства, надежды или счастья, она делает повседневную жизнь и работу почти невозможной. В такой ситуации очень важно не лишать своих близких, страдающих депрессией, поддержки. Но не менее важно оказывать поддержку правильно.

Советами доктора Джули Смит, психолога из Хэмпшира, как общаться с родными или друзьями с депрессией, поделился The Sun.

Доктор назвал 5 вещей, которые люди с депрессией хотят, чтобы другие знали.

Депрессия — это не выбор, из нее нельзя выйти по собственному желанию

При общении с человеком с депрессией доктор предлагает воздержаться от намеков на то, что свое психическое состояние человек может самостоятельно изменить. Например, не стоит предлагать человеку думать более позитивно или чаще гулять на улице.

Депрессия требует лечения с помощью лекарств и профессиональных консультаций, и только врачи могут предложить пациенту самопомощь, например, физические упражнения как способ помочь при легкой депрессии.

Депрессия - это конфликт не с вами, а с самим собой

Может быть обидно, если друг, страдающий депрессией, отдалился от вас, и это заставит вас задуматься, нужна ли ему ваша дружба. Вы должны понимать, что в этом нет ничего личного.

Худшее, что можно сделать, - это разозлиться или начать конфликт. Вместо этого отправьте любящее сообщение, чтобы сказать, что вы понимаете, готовы поддержать этого человека или рады предоставить ему личное пространство.

Почему не стоит спрашивать о причинах депрессии

Плохая идея спрашивать у человека: "Почему у тебя депрессия?" Причины депрессии не всегда можно понять, кроме того, незнание причины или ее отсутствие не делает депрессию менее значимой. Иногда важное жизненное событие, например, смерть близкого, может привести к депрессии. Но очень часто очевидной причины нет. Например, депрессия может передаваться по наследству.

Не надо думать, что человек недостаточно старается

Изо дня в день депрессия может усложнить жизнь, человеку может быть трудно вставать по утрам, соблюдать личную гигиену или принимать пищу. Вы можете подумать, что человек недостаточно старается, но важно понимать, что, когда вы в депрессии, даже самые простые задачи кажутся вам непосильными.

Ваша поддержка важна

Пожалуй, самое важное, что вы должны знать, - это то, что люди, которые борются с депрессией, нуждаются в вашей поддержке больше, чем когда-либо.

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