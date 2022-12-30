Разговоры с близкими на праздниках: как не испортить отношения, поздравляя родственников с Новым годом

Эти новогодние праздники проходят в сложной психологической атмосфере: война, проблемы со светом и теплом, потери, расставания, отсутствие работы и привычных удобств, серьезные перемены в сознании и в восприятии мира - все это не способствует новогоднему настроению.

В наше время спровоцировать конфликт с близкими можно, просто поздравив с Рождеством не того числа. Однако, несмотря ни на что, в эти дни мы вынуждены будем встречаться и созваниваться с родственниками и знакомыми. О том, как избежать неприятных вопросов близких и не разругаться на ровном месте в эти праздничные дни, мы поговорили с психоаналитически ориентированным психологом Мариной Зубрицкой.

Почему важно поддерживать связи

До 24 февраля никто из нас не попадал в ситуации, когда человеку в остром стрессе просто некуда пойти за общением и поддержкой - у всех вокруг та же беда. Вымотанному душевно человеку приходится находиться рядом с такими же родственниками и друзьями. Всем нужна помощь, и ни у кого нет ресурса. В этой ситуации недопонимание, конфликты и охлаждение отношений неизбежны. Хорошо, если у людей сохраняется идея о том, что сейчас важно сохранять связь друг с другом. Возможно, не такую прочную, как раньше, но наличие связи - это всегда возможность отношения реанимировать, когда придет время.

Что такое токсичный вопрос или вопрос, который может быть воспринят как токсичный

Иногда кажется, что токсичной сейчас может быть квалифицирована любая фраза, даже если речь идет о погоде: "как ты можешь говорить о погоде, когда тут такое..." Атмосфера напряжена, поэтому ссоры и недопонимания почти неизбежны. Универсальный совет: думать прежде, чем делать. Думать о том, какую цель преследует вопрос: получить информацию, заставить отреагировать определенным образом, успокоить спрашивающего, мол, у него-то самого не всё так плохо… Если вас обуревают эмоции после чужого вопроса, хорошо бы остановиться на пару секунд, чтобы проанализировать: что я чувствую? Я чувствую это из-за бестактности другого или из-за того, что нейтральный вопрос поднял мои нерешенные проблемы?

Сейчас как никогда важно слышать другого, принимать его отличия. То, что для одного человека невинный вопрос, для другого может оказаться тяжелым ударом. Возможно, придется на какое-то время пожертвовать информационной составляющей бесед, не спрашивать про сроки эвакуации или возвращения, например, зато можно начать говорить о том, про что раньше речи не заходило. Про книги и фильмы, про чувства, про планы на далекое-далекое будущее. Попробуйте, это может сделать отношения намного более близкими.

Как отвечать на токсичные вопросы

Я бы сказала, что отвечать лучше исходя из мысли о том, нужно ли вам сохранять связь со спросившим. Если да, то ответы не должны убивать наповал. Чем осторожнее и бережнее, тем надежнее. Если сдерживаться становится сложно, можно взять паузу (сходить вымыть руки, например, или поставить чайник). Можно предложить договорить на эту тему завтра или в следующий раз, а пока включить фильм или заняться чем-то.

Как не спросить лишнего

Думать, зачем задается вопрос. Слушать, смотреть на реакцию собеседника, быть готовым искренне извиниться и завершить тему.

Как реагировать, когда вам начинают жаловаться на жизнь

Большинство людей иногда жалуются. Это совершенно нормально. Но также большинство людей не могут в любой момент посвящать себя выслушиванию других - это большой душевный труд, требующий ресурса. Если чужие жалобы на жизнь выматывают, нужно спасать свое внутреннее пространство от перерастяжения. Сгодится все тот же перерыв на мытье рук, чайник, необходимость позвонить или написать кому-то. Если у вас хорошие отношения с жалующимся, можно обсудить, что вы и правда сочувствуете, но в вас на сегодня больше не помещается, давай завтра договорим об этом?

Почему жаловаться на свою жизнь в ответ на жалобы близких - не лучшая идея

Отвечать жалобой на жалобу - это обесценивать проблему того, кто начал разговор. Человек, который просит о том, чтобы его выслушали, переполнен горем, гневом, обидой, виной или стыдом. Чтобы ему помочь, нужно безоговорочное принятие и сочувствие, разделение чувств. Возможно, даже 5-10 минут такого взаимодействия хватит, чтобы стало заметно легче. Если жалобу встретить жалобой, ничего такого не произойдет. Каждый останется при своей недооцененной боли.

Какие слова и конструкции воспринимаются однозначно как поддержка

Действительно, есть несколько универсальных фраз, которые в любом случае будут восприняты как поддержка:

Можно я напишу тебе завтра и опять спрошу, как дела?

Я могу помочь тебе с этим и вот этим в такое-то время.

Спасибо, что рассказал!

Очень рада была с тобой увидеться!

Я люблю тебя!

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