Работа, бизнес, образование и изучение языков: 5 проектов для улучшения жизни

Выбрать профессию, открыть собственное дело, найти работу, улучшить знание языков – все это можно сделать с помощью этих пяти проектов.

Современная жизнь постоянно ускоряется, а знания быстро устаревают – это реалии, в которых мы живем. Вызовы, которые были раньше, умножились на проблемы из-за войны. Именно для тех украинцев, кто хочет реализовать себя и построить успешную карьеру в Украине, мы подготовили 5 проектов, которые помогут:

Найти работу или открыть собственное дело:

Национальный Кадровый Резерв.

Миссия: запустить в Украине эффективный социальный лифт, который поможет украинцам найти работу или открыть собственное дело с помощью искусственного интеллекта.

Сайт

Как пользоваться:

Шаг 1. Пройти тестирование на основе искусственного интеллекта, который определит способности к 1000+ профессиям, уровень владения востребованными навыками на рынке труда и склонности к предпринимательству. Эта информация автоматически генерируется в Интерактивном Резюме, которое можно отправить по почте или взять на собеседование.

Шаг 2. Выбрать работу на Едином Портале Вакансий, где размещены предложения от ведущих порталов по поиску работы и Государственного Центра Занятости.

Шаг 3. Получить необходимые навыки и знания, как открыть и развивать свой бизнес с помощью мультимедийных курсов в международном формате SCORM, а также мастер-классов от ведущих бизнес-тренеров.

Партнеры со стороны государства:

Министерство экономики Украины,

Государственный Центр занятости.

Помочь внутренним переселенцам и украинцам, вынужденно выехавшим за границу из-за войны:

Сеть Украинских Образовательных Хабов.

Миссия: реализовать концепцию Обучение На протяжении жизни (LifeLong Learning), которая позволит детям обеспечить обучение по государственной программе, а взрослым – быстро научиться рабочим или IT-профессиям и получить самые востребованные навыки среди работодателей.

Сайт

Как пользоваться:

Шаг 1. Выбрать Хаб в регионе или стране пребывания.

Шаг 2. Записаться на интересные и полезные занятия.

Шаг 3. Посещать выбранные занятия или проходить выбранные онлайн-курсы.

Партнеры со стороны государства:

Министерство образования и науки Украины,

Институт модернизации содержания образования.

Заговорить по-английски:

Lingva Skills.

Миссия: быстро и эффективно овладеть английским.

Проект стартовал в 2016 году, и в настоящее время украинцы в нем выполнили 180+ млн упражнений.

В 2022 году Lingva Skills официально вошел в Национальную Книгу Рекордов как самый массовый образовательный онлайн-проект Украины.

Сайт

Как пользоваться:

Шаг 1. Выбрать уровень обучения (А1-А2) или (В1-В1+).

Шаг 2. Пройти тестирование.

Шаг 3. Выполнять упражнения трех типов, которые помогут развивать навыки: слушание, чтение и писание на английском языке, а также расширить лексический запас и понимание грамматики.

Партнеры со стороны государства:

Национальное агентство по вопросам государственной службы Украины,

Министерство образования и науки Украины,

Министерство культуры и информационной политике Украины.

Помочь подросткам сознательно выбрать будущую профессию:

Всеукраинский проект по профориентации и построению карьеры "Выбери профессию своей мечты".

Миссия: содействовать учащимся старших классов сознательно определить индивидуальную траекторию дальнейшего обучения и построения карьеры.

Сайт

Как пользоваться:

Шаг 1. Профориентированное тестирование.

Шаг 2. Консультации карьерных советников с помощью технологии "перевернутый колл-центр".

Шаг 3. Обучение, как составить резюме, подготовиться к собеседованию, выбрать лучшие для себя профессию и компанию.

Шаг 4. Посетить онлайн-экскурсии на ведущие предприятия Украины.

Шаг 5. Узнать о ТОП-100 актуальных профессий.

Партнеры со стороны государства:

Министерство образования и науки Украины,

Институт модернизации содержания образования.

Выучить украинский язык:

Экосистема определения уровня владения и обучения украинскому языку "Мой язык".

Миссия: помочь выбрать самый удобный для себя сервис или курсы по изучению украинского языка и постоянно контролировать свой прогресс благодаря тестированию уровня владения украинским языком.

Сайт

Как пользоваться:

Шаг 1. Пройти тестирование и определить уровень владения украинским языком.

Шаг 2. Начать обучение украинскому языку, определив для себя оптимальный вариант (офлайн-курс или онлайн-портал).

Партнеры со стороны государства:

Министерство культуры и информационной политики,

Украинский культурный фонд.

"Все эти проекты бесплатны и доступны украинцам в любом городе мира, 24/7" — говорит Исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.