Романтизация жизни / © Associated Press

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В мире постоянных дедлайнов, новостных лент и бесконечного списка дел мы часто откладываем счастье «на потом». На отпуск, на выходные, на особое событие. Однако издание Real Simple рассказало, что чаще наше счастье состоит не из больших достижений, а из маленьких моментов, которые мы умеем замечать каждый день.

Именно это и лежит в основе популярного сегодня понятия «романтизации жизни». За красивым термином скрывается хорошо известное психологам явление — «смакование момента». Речь идет о сознательной фокусировке на позитивных переживаниях и способности сделать их более заметными для себя.

Ученые изучают этот феномен уже десятилетиями. Когда мы намеренно обращаем внимание на приятные ощущения, мозг активнее формирует положительные воспоминания и лучше справляется со стрессом в будущем.

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Мозг любит красивые моменты

Романтизация жизни — это не бегство от реальности, а тренировка внимания. Наш мозг эволюционно настроен замечать угрозы быстрее, чем приятные вещи. Именно поэтому хорошие события часто проходят мимо нас почти незаметно.

Когда же мы сознательно останавливаемся, чтобы почувствовать аромат кофе, насладиться теплом солнца на лице или заметить красоту вечернего города, мозг получает сигнал, что этот момент важен.

Специалисты отмечают, что такие практики активируют системы, связанные с удовольствием, эмоциональной регуляцией и памятью. Более того, вспоминание положительных воспоминаний может помогать организму легче реагировать на стрессовые ситуации и снижать уровень кортизола — гормона стресса.

Романтизация жизни или токсичный позитив

Впрочем, между здоровым увлечением жизнью и токсичным позитивом существует существенная разница.

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Токсичный позитив заставляет человека отрицать собственные переживания: «Не грусти», «Думай только о хорошем», «Все прекрасно». Такой подход может только усиливать внутреннее напряжение.

Романтизация жизни работает иначе. Она не требует игнорировать трудности. Наоборот, человек признает свои эмоции, но при этом не позволяет негативу полностью заполнить пространство вокруг себя.

Можно переживать сложный период и одновременно наслаждаться ароматом свежей выпечки, разговором с близким человеком или красивым закатом. Одно не исключает другого.

Как это работает именно сейчас

Во времена высокой тревожности нашей нервной системе очень нужны так называемые «микромоменты безопасности». Именно такими могут стать простые ежедневные ритуалы. Для мозга важны не масштабные события, а регулярность позитивного опыта. Небольшие приятности, которые повторяются ежедневно, часто оказывают большее влияние на самочувствие, чем редкие большие радости.

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Именно поэтому работают такие простые вещи, как завтрак без просмотра новостей, прогулка без наушников, живые цветы на кухонном столе, запись нескольких хороших моментов дня в дневник, музыка во время приготовления ужина и чашка кофе, которую вы медленно и осознанно выпили. Эти мелочи не меняют кардинально жизнь, но помогают заметить, что в ней уже есть много хорошего.

Романтизация жизни без лишних затрат

Попробуйте есть не перед экраном . Даже одна трапеза в день без телефона помогает лучше почувствовать вкус пищи и снизить информационную перегрузку.

Фиксируйте приятные детали . Записывайте вечером три вещи, которые подарили вам улыбку в течение дня.

Создавайте атмосферу . Свечи, красивая посуда, музыка или любимая скатерть способны превратить обычный ужин в маленький праздник.

Включайте все органы чувств . Ароматы, текстуры, звуки и вкусы помогают мозгу лучше запечатлевать положительный опыт.

Позвольте себе красоту без повода. Не ждите особого случая, чтобы надеть красивую одежду или купить букет сезонных цветов.

Романтизация жизни — это не о побеге от реальности и не о создании идеальной картинки для соцсетей, а о способности замечать хорошее там, где раньше вы проходили мимо. О чашке кофе, которую можно не спеша выпить по дороге на работу, и почувствовать ее аромат, о вечерней прогулке без телефона, и умении сказать себе, что этот момент тоже достоин внимания.

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