Рождество: поверья, приметы, запреты и ритуалы

Праздник Рождества — не только самый светлый и радостный, но и самый волшебным из всех.

О том, чего нельзя, и, самое главное, что можно - и нужно! - делать 7 января, рассказывают психолог Марина Елисеева и астропсихолог Валентина Виттрок.

Поверья

Рождество издавна считалось семейным праздником, поэтому почти все его поверья связаны с историей семьи и рода. Наши предки верили, что в вечер накануне Рождества — так называемый Сочельник — души умерших родственников спускаются с небес, чтобы повидать, как поется в знаменитой песне, "тех, кого оставили на Земле". Поэтому, садясь на стул за праздничным столом, они предварительно дули на него — боялись придавить невидимых гостей.

К гостям из плоти и крови нужно относиться не менее заботливо и радушно — чем больше их будет рождественским вечером и следующим за ним днем, тем лучше. Но — с одним условием: это обязательно должны быть приятные вам люди, тех, кого вы не очень любите, как и тех, кто не жалует вас, лучше не приглашать. Обращают внимание и на то, какой гость первым перешагнет порог дома утром 7 января: если это будет мужчина, то весь год хозяевам будет сопутствовать удача и благополучие, если же женщина, то наоборот.

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Приметы

Большое внимание уделяли наши предки и одежде, в которой они садились за праздничный стол: она должна быть только светлых тонов (темная предвещает траур в семье в следующем году) и непременно новая (старая, во всяком случае в народе верили в эту примету, притягивает в дом бедность и нищету).

На Рождество внимательно следили за погодой: метель и иней на ветвях деревьев предвещали хороший урожай, снег — раннюю весну, а звездное небо — что особенно хорошо уродят в новом году горох и гречка.

Запреты

У Рождества, как и у любого другого религиозного праздника, много запретов. Так, в этот день нельзя шить (считается, что тогда кто-то в семье может ослепнуть) и вязать (ребенок, который родится у вас или ваших родственников, может запутаться — то есть, завязаться — в пуповине). Насколько это верно, доподлинно неизвестно, но коль скоро наши предки придерживались этих правил, но, возможно, и нам не стоит ими пренебрегать.

Не рекомендуется на Рождество и гадать — для того, чтобы спросить у высших сил, что вас ждет в будущем, будет еще много времени: лучше всего делать это в так называемые Святки — от 8 января и до Крещения, недаром гадания этого времени так и называются - святочные.

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Ритуалы

На Рождество издавна проводили множество самых разных ритуалов, но, чтобы вас совсем уж не обвинили в мракобесии, сделайте самые симпатичные и не привязанные к магии — неважно, будет она черной или белой. Например, начиная с 7 января, в течение сорока (!) дней (этот период называется мир — наши предки верили, что в это время людям во всех делах помогают ангелы), каждое утро, просыпаясь, загадывайте новое желание — представляете, сколько хорошего войдет в вашу жизнь!

Наши предки верили, что в три часа ночи с 6 на 7 января открываются небеса, поэтому если в это время выйти на улицу и попросить высшие силы о своей мечте, она непременно исполнится. Главное, помнить: нельзя просить за других — желание должно быть только вашим, а еще оно ни в коем случае не должно нанести вред другим — это категорически воспрещается. Возможно, такое пожелание и сбудется, но неприятности, которые вы рискуете получить в ответ, заставят вас о нем пожалеть.

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