Ругань может свидетельствовать о высоком интеллекте: неожиданная правда о "плохих словах"

Ругань может свидетельствовать о высоком интеллекте / © Credits

Исследование, опубликованное в Language Sciences и проанализированное в материале издания Psypost, показывает, что богатый словарь бранных слов часто идет рядом с высокой вербальной осведомленностью и сильными речевыми способностями.

В повседневном восприятии у ругани почти всегда репутация «языковой бедности». Людей, которые часто используют нецензурную лексику, склонны считать менее образованными, импульсивными или такими, которые не могут подобрать «правильные» слова.

Но психологические исследования речи показывают другую картину, когда человек не может найти нужное слово, он чаще делает паузу или использует заполнители вроде «ну…» или «это…», а не автоматически переходит к ругани.

Чтобы проверить это предположение, исследователи психологии Кристин Л. Джей и Тимоти Б. Джей поставили под сомнение так называемую «гипотезу бедного словаря» и решили проверить, действительно ли склонность к ругани означает языковую ограниченность.

Проверка силы словарного запаса

Основой исследования стала концепция речевой текучести — способности быстро находить и воспроизводить слова из памяти. В классических тестах людям предлагают за короткое время назвать как можно больше слов на определенную букву. Чем больше слов — тем шире и доступнее словарный запас.

Исследователи добавили еще два задания: назвать как можно больше животных (проверка семантической памяти) и назвать как можно больше бранных слов.

Результаты исследования

В первом эксперименте с 43 студентами оказалось, что те, кто лучше справлялся с классическими языковыми заданиями (слова на буквы), также называли больше животных и больше бранных слов. То есть можно сделать вывод, что способность к ругани не уменьшает словарный запас, наоборот, она коррелирует с его широтой. Ругательных слов меньше, но они «концентрированы». Участники быстрее называли животных, медленнее — слова на буквы и медленнее всего — брань. Они дольше колебались перед первым ругательным словом, что может объясняться социальным контекстом. Также оказалось, что только 10 самых распространенных ругательных слов составляли более половины всех ответов. Ругань в мозгу организована иначе. У слов из категории «животные» есть четкая логика (домашние, дикие и т.д.), поэтому их легко вспоминать. А вот ругань организована не по значению, а по эмоциям. Это отдельная психологическая категория, где слова объединяет не содержание, а эмоциональная сила. Повтор эксперимента подтвердил результат. Во втором исследовании, уже с 49 студентами, участники уже писали ответы, чтобы уменьшить давление устной речи. Результат остался тем же, высокая речевая текучесть — это больше животных слов и больше ругани. Личность тоже имеет связь. В третьем эксперименте (126 студентов) исследователи добавили анкету личностных черт. Оказалось, что большая склонность к ругани связана с открытостью к новому и нейротизмом (устойчивая личностная черта, характеризующаяся эмоциональной нестабильностью, повышенной тревожностью, склонностью к переживанию негативных эмоций и низкой стрессоустойчивостью) и более низкими показателями доброжелательности и добросовестности. В то же время мужчины и женщины демонстрировали почти одинаковый словарный запас ругани, топ бранных слов совпадал в обеих группах.

Нюансы

Исследователи подчеркивают, что участниками были студенты, то есть люди с уже относительно высоким уровнем образования, задачи влияли на тип слов, которые упоминались и знание бранных слов не равно их частому использованию.

Другими словами, тест измерял потенциал словаря, а не социальное поведение.

Популярная идея, что ругань — признак языковой бедности, не выдерживает научной проверки. Исследование показало, что люди с богатым словарным запасом так же хорошо владеют и «запретной» частью речи. Разница не в том, знает ли человек бранные слова, а в том, когда и как он их использует. И, возможно, дело не в «плохой речи», а в том, что человеческий словарь гораздо сложнее и эмоциональнее, чем мы привыкли думать.

