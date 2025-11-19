Секрет привлекательности: почему многим женщинам нравятся мужчины с животиком

почему многим женщинам нравятся мужчины с животиком / © Credits

Издание Class Lifestyle рассказало, что физическое совершенство — не всегда гарантия симпатии или желания серьезных отношений. Часто привлекательность скрыта в характеристиках, которые ассоциируются с надежностью, добротой и способностью быть заботливым партнером и отцом. Мужчины с животиком часто воспринимаются как более доступные, дружелюбные и менее агрессивные, а это именно те черты, которые женщины подсознательно ценят в долгосрочных отношениях.

В этой статье мы расскажем, почему «пузико» стало новым трендом привлекательности, какие психологические механизмы стоят за этим феноменом и почему иногда немного лишних килограммов делают мужчину еще более желанным. Ведь речь идет не о лени или равнодушии к собственному здоровью, а о природной харизме, комфорте в собственном теле и тех чертах, которые действительно важны для серьезных отношений.

У мужчин с животиком есть особая привлекательность и не только физическая.

78% женщин считают, что мужчины с животиком уверены в себе.

47% женщин и 58% мам считают животик новым трендом.

83% матерей были бы счастливы, если бы рядом был мужчина с животиком.

Что интересно, 75% одиноких женщин отдают предпочтение мужчинам не с прессом, а натуральной формой тела.

Считается, что настоящая привлекательность заключается не только во внешности, но и в чертах характера. Очень спортивные мужчины, хоть и физически привлекательные, могут восприниматься как менее надежные партнеры, они чаще изменяют и демонстрируют высокий уровень тестостерона, что делает их агрессивными и доминантными.

Зато мужчины с животиком часто ассоциируются с более низким уровнем тестостерона. Это означает меньше агрессии, больше заботы, ласковости и потенциала быть хорошим отцом. Такие мужчины получают «более низкие оценки» за физическую привлекательность, но более высокие — за качества, которые важны для длительных отношений, такие как забота, любовь, дружественность и семейные ценности.

Итак, животик — это не недостаток, а настоящий тренд современной привлекательности. Мужчины без пресса все еще могут оставаться уверенными и привлекательными, и именно такие качества женщины выше ценят внешнего совершенства.

Мораль такова, не ищите идеальные кубики, ищите тепло, заботу и уверенность. Именно это делает мужчину по-настоящему привлекательным.