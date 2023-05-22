Сексуальное насилие во время войны: что дает статус потерпевшего и как получить бесплатную помощь юристов

По данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабной войны в Украине было зафиксировано 175 фактов сексуального насилия со стороны оккупантов. Очевидно, известно далеко не обо всех случаях, ведь часть пострадавших не заявляет о пережитом. Впрочем, обратиться за помощью никогда не поздно. Сексуальное насилие во время войны – военное преступление без срока давности. Речь идет не только об изнасиловании.

Сексуальное насилие – это и принудительное раздевание, домогательство и угрозы изнасилованием, принуждение наблюдать за насилием в отношении других людей и вообще любые действия сексуального характера.

Какую помощь могут получить пострадавшие от сексуального насилия во время войны

Каждый пострадавший имеет право получить от государства бесплатную медицинскую, психологическую, социальную и правовую помощь.

Система беслатной правовой помощи (БПД) обеспечивает помощь юристов и привлечение адвокатов. Это сеть бюро (офисов) правовой помощи по всей Украине и дистанционные сервисы получения правовых услуг. В системе БПД работают опытные юристы, которые предоставляют консультации, могут помочь с подготовкой документов, подачей заявлений в правоохранительные органы. В случае необходимости для представительства интересов пострадавших в суде могут привлекаться адвокаты, эта услуга также будет бесплатной. А партнерские учреждения системы БПД могут предоставить психологическое сопровождение.

"Чрезвычайно важно, чтобы пострадавшие заявляли о том, что с ними произошло, поскольку получение ими статуса потерпевшего лица в рамках открытых уголовных производств позволит в будущем получить соответствующие компенсации и репарации. При необходимости юристы системы бесплатной правовой помощи помогут составить заявление в полицию", – говорит заместитель директора Координационного центра по оказанию правовой помощи Наталья Марчук.

Как обратиться за помощью

Обратитесь в систему бесплатной правовой помощи. Это – конфиденциально. Обратитесь по телефону, в Telegram или в ближайшее бюро правовой помощи.

Получите информацию, правовую консультацию и информацию о других видах бесплатной помощи.

Получите помощь в составлении заявления в полицию. Юристы расскажут, как правильно составить заявление и какими будут дальнейшие шаги. Важно знать, что для документирования преступления достаточно устных показаний пострадавших.

Получите услуги адвоката. После возбуждения уголовного производства обратитесь в ближайшее бюро правовой помощи, где вам назначат адвоката для сопровождения в суде. Услуги адвоката – бесплатные.

Куда обращаться

позвоните в контактный центр системы бесплатной правовой помощи 0 800 213 103, звонки бесплатные

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