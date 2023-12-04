Сексуальное насилие во время войны: что делать, где искать помощь и чего не стоит говорить жертвам

В условиях войны одним из самых страшных преступлений является сексуальное насилие. Обычно об этом не хочется думать. Кажется, этого не случится ни с тобой, ни с твоими близкими. Но когда в стране идет война, не просто лучше, а необходимо знать, как действовать в подобных ситуациях, чтобы быть готовым ко всему.

Сексуальное насилие, связанное с конфликтом (СНСК) - это изнасилование и любое другое нападение или действия сексуального характера, совершенные против женщин, мужчин и детей, а также действия, непосредственно или косвенно связанные с конфликтом.

В условиях оккупации нет понятия добровольного согласия. Это физическое и психологическое принуждение, сексуальная эксплуатация с шантажом: чтобы не убили, чтобы получить пищу или лекарство.

Какие действия относят к СНСК

К СНСК относятся:

изнасилование;

сексуальное рабство;

принуждение к проституции;

принудительная беременность или принудительный аборт;

принудительная стерилизация;

принудительный брак;

принудительное наблюдение за половым актом других людей;

принудительное обнажение;

причинение физического вреда половым органам;

любые другие формы сексуального насилия совершены в отношении женщин, мужчин, девушек или парней, непосредственно или косвенно связанных с конфликтом.

Сотни лет сексуальное насилие неизбежно сопровождало все войны. Таким образом победители демонстрировали свою силу и власть над побежденными.

Наибольшую огласку получили такие задокументированные случаи СНСК:

массовые изнасилования немок войсками союзников во время Второй мировой войны;

изнасилование афганок во время Афганских войн;

Фочанская этническая чистка во время Боснийской войны;

геноцид в Руанде;

сексуальное насилие во время русско-украинской войны.

В условиях оккупации может быть ограничен доступ к медицинской помощи, однако при первой возможности нужно обратиться к врачу, это обязательно следует сделать, независимо от того, какой промежуток времени прошел.

Специалисты проекта GIDNA приводят несколько рекомендаций по действиям, которые необходимо выполнить, если вы или близкий вам человек стали жертвами сексуального насилия.

Что делать, если вы стали жертвой СНСК:

промойте раны, трещины, слизистые чистой водой;

найдите безопасное место, где вы сможете отдохнуть и успокоиться;

не вините себя в том, что произошло, вы не должны и имеете право на поддержку и помощь;

если есть телефон и интернет, попробуйте связаться с компетентными лицами;

попробуйте найти человека, которому доверяете и можете рассказать о случившемся.

по возможности обратитесь за медицинской помощью;

может потребоваться использование средств экстренной контрацепции;

сдайте анализы на инфекции, передающиеся половым путем (гонорея, хламидиоз, микоплазмоз, трихомониаз, сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С);

если удалось обратиться к врачу в течение первых 72 часов, нужно провести постконтактную профилактику ВИЧ-инфекции антиретровирусной терапией;

рассмотреть потребность в применении антибактериальной профилактики или терапии;

через 3 месяца повторно сдать анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис.

Как общаться с лицом, пострадавшим от СНСК

Будьте спокойны и позвольте пострадавшему лицу поговорить с вами. Спросите, как вы можете помочь, предложите воду, комфортное место, где можно посидеть, бумажный платок и т.д. Спросите человека, где ему было бы комфортнее говорить с вами. Не игнорируйте и не будьте слишком навязчивыми, предлагая помощь, не задавайте вопрос "Почему?", оставьте расследование события компетентным органам. Сохраняйте конфиденциальность всей информации. Прежде чем обращаться за помощью к компетентным лицам, попросите разрешения. Старайтесь утешить пострадавшую и подчеркивайте, что она не виновата в случившемся с ней. Пострадавшие могут винить себя. Напомните, возможно, даже больше раза, что женщина в этом не виновата. Ничего не записывайте, не фотографируйте пострадавшее, не записывайте разговор и не информируйте других без разрешения. Не допускайте, что в пережитом нет ничего страшного. Не сомневайтесь в том, что вам рассказывают, и не отрицайте этого.

Как вести себя при общении с пострадавшим от СНСК

Пострадавшим тяжело делиться своей историей. Они могут чувствовать стыд, опасаться, что им не поверят или боятся, что их обвинят. Ваша роль – слушать без суждений. Уважайте право пострадавшего самостоятельно принимать решения. Заверьте, что нет необходимости принимать решения о передаче информации компетентным лицам немедленно и что в дальнейшем можно передумать по этому поводу. Попросите пострадавшего найти кого-то, кому он доверяет, чтобы обратиться к этому человеку за поддержкой. Предложите пострадавшему лицу доступ к телефону или другому средству связи, если вы чувствуете, что это безопасно, чтобы оно могло связаться с человеком, которому доверяет.

Чего делать НЕ нужно

не предоставляйте ложную информацию, ложные обещания и не преувеличивайте свои возможности в помощи;

не предлагайте личных советов или мнений по поводу наилучшего способа действий;

не считайте, что вы знаете, чего хочет или нуждается или что лучше для пострадавшего лица;

не дискриминируйте по любому признаку, например, полу, расе, сексуальной ориентации и т.п.;

избегайте физических прикосновений для успокоения, поскольку невозможно предположить, как пострадавшие будут воспринимать их.

Какие фразы СТОИТ использовать в разговоре с пострадавшим лицом

Ты не одна.

Я забочусь о тебе.

Я здесь, чтобы выслушать или помочь чем могу.

Мне жаль, что это произошло.

Это не должно было произойти с тобой.

Это не твоя вина.

Ты не сделала ничего, чтобы это заслужить.

Я верю тебе.

Надо иметь много мужества, чтобы рассказать мне об этом.

Куда звонить по СНСК

Национальная полиция Украины — 102 или 0 800 500 202 (колл-центр полиции).

Правительственная горячая линия – 1547.

Национальная линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации — 116123 или 0800500335.

Круглосуточные бесплатные телефоны доверия – 1500 со стационарного телефона или 044 272 15 00, с мобильного.

Проект GIDNA предоставляет бесплатное психологическое пособие женщинам, пережившим сексуальное насилие от российских военных.

По последним данным Офиса Генерального прокурора Украины, зафиксировано 252 случая фактов СНСК.

Однако реальное количество пострадавших значительно выше. Ведь до сих пор остаются оккупированными значительные территории нашей страны, на которых могут находиться пострадавшие от СНСК.

Кроме того, женщины могут бояться или стесняться обращаться за помощью, обвиняя себя в произошедшем.

Своевременное необращение за квалифицированной помощью может привести к таким последствиям:

комплексный ПТСР;

депрессия;

эмоциональное истощение и чувство тупика;

социальная отстраненность;

другие расстройства;

повышенный риск самоубийства;

причинение вреда себе.

Самое главное сейчас – достучаться до сознания украинских женщин, чтобы они не боялись обращаться за помощью.

Чтобы помочь этой проблеме и поддержать каждую украинку, которая испытала сексуальное насилие со стороны российских захватчиков или стала его свидетелем, фонд Future for Ukraine запустил благотворительный проект анонимной психологической помощи под названием GIDNA.

В настоящее время в проекте работают 11 квалифицированных психотерапевтов, которые имеют опыт работы именно с травмой насилия и прошли специальное обучение в психологии из Израильской коалиции травмы (Israel Trauma Coalition) Рут Дорум.

Обратиться за психологической поддержкой к проекту GIDNA можно, заполнив анкету на сайте или по телефону +38 (050) 909-88-81 с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

В рамках проекта каждая женщина получает 10 бесплатных онлайн-сессий с квалифицированным психотерапевтом.

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