Сентябрь на пороге: как избавиться от тревожности в конце лета / © Credits

Почему так происходит, рассказало издание Real Simple. Лето традиционно ассоциируется с отдыхом, легкостью, отпусками и беззаботными вечерами. А сентябрь символизирует возвращение к учебе, рабочим дедлайнам, планам и ответственности. Даже если вы все лето работали, где-то внутри все равно живет ребенок, который боится вернуться к «домашке» после каникул.

Психологи советуют относиться к этому состоянию как к естественной реакции на смену сезона и помочь себе.

Запишите свои тревоги

Возьмите блокнот и ручку и составьте список того, что именно вас волнует. Неважно, реальные это проблемы или надуманные.

Например: «Все хорошие дни закончились». Когда увидите эту фразу на бумаге, легче понять, что она преувеличена.

Для реальных волнений, например, страха, что начальник после отпуска будет требовать большей продуктивности, попробуйте составить план действий, например, договориться о встрече, уточнить задачи, выставить приоритеты.

Позаботьтесь о базовой заботе о себе

Конец лета — прекрасная возможность вернуть здоровые привычки:

наладить сон (ложиться и просыпаться в одно и то же время, избегать использования гаджетов перед сном);

питаться сбалансировано, добавлять овощи и сезонные фрукты;

пить достаточно воды;

добавить физическую активность (даже ежедневная прогулка снижает уровень стрессового гормона — кортизола).

Забота о теле напрямую влияет на психику, поэтому вы будете чувствовать себя спокойнее и увереннее.

Составьте «план для ментального здоровья»

Если вы знаете, что сентябрь всегда выбивает вас из колеи, используйте это время, чтобы подготовиться:

запишитесь на спорт или займитесь хобби, которое приносит радость;

сделайте пробную консультацию с психотерапевтом, если давно думали над этим;

поставьте в календаре напоминание сделать «чек-ин» с собой через 3 недели. Если в это время вы почувствуете упадок, сразу принимайте меры, например, говорите с близкими или обращайтесь к специалисту.

Найдите позитив в новом сезоне

Не обязательно любить осень, чтобы замечать ее хорошие стороны:

это новый старт, как чистый лист тетради;

время горячих напитков и уютных вечеров;

возможность сконцентрироваться на учебе или саморазвитии;

для многих мам — облегчение, когда дети возвращаются в школу.

Даже маленькие радости, такие как новая книга, свежие яблоки или кофейный сезон тыквенного латте могут изменить настроение.

Баланс сил

Лето часто показывает, насколько мы истощены. Если отдых на несколько недель вернул вам силы, но вы уже снова чувствуете усталость, это сигнал, что стоит пересмотреть баланс между работой и личной жизнью.

Попробуйте распределить нагрузку так, чтобы избегать «выживания до следующего отпуска».

Если вы часто не можете заснуть, просыпаетесь с тревогой или теряете интерес к привычной жизни, это уже может быть симптомом серьезного выгорания или депрессии. Не оставайтесь наедине с этим.

Живите моментом

Несмотря на все, лето и теплая погода могут продлиться до конца сентября. Поэтому не спешите прощаться:

сходите на пикник;

съездите в маленькое «микроприключение» — новое кафе, парк или соседний город;

наслаждайтесь теплыми вечерами.

Короткие, но яркие впечатления повышают уровень счастья не меньше, чем длинные отпуска.

«Сентябрьская тревога» — естественная реакция на изменение ритма жизни. Однако вы можете повлиять на свое состояние и находить радость в мелочах. Осень — не конец, а лишь новый сезон с собственными возможностями.