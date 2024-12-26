Шесть типов прокрастинации: как определить свой и заставить себя быть продуктивным

У вас на работе большая презентация, а вы только час назад начали думать о своих тезисах, или вы ребенку испечь шоколадное печенье для школьной ярмарки вашего ребенка и ждали до полуночи, чтобы достать масло из холодильника и начать размягчить его. Знаете, что происходит - вы прокрастинируете. Мы все через это проходили, но знаете ли вы, что у каждого из нас есть свой тип прокрастинации?

Прокрастинации - не универсальное явление, существует шесть типов прокрастинации, и знание вашего типа может помочь вам понять, почему вы откладываете дела на последнюю минуту, и как преодолеть эту проблему.

PureWow поговорил с Бет Браун, терапевтом и тренером по здоровому образу жизни, чтобы узнать о каждом типе прокрастинации, а также о стратегиях повышения продуктивности.

Шесть типов прокрастинации

Шесть типов прокрастинации:

Перфекционист

Мечтатель

Тревожный

Создатель кризисов

Мятежный

Деятель

Браун объясняет, что прокрастинация — это поведение, которое часто возникает из-за глубинной причины или чувства. Часто причиной прокрастинации может быть первичная потребность человека, будь то безопасность, разнообразие, значимость, любовь, связь или рост.

Она подчеркивает, что типы прокрастинации не совпадают с типами личности, поскольку, когда мы думаем о личности, мы думаем о чем-то стабильном или фиксированном. Типы прокрастинации, с другой стороны, связаны с глубинными убеждениями, прошлым опытом и другими факторами, объясняет она. Это означает, что у нас есть способность прокрастинировать по-разному в зависимости от ситуации. И у нас также есть способность менять свои убеждения, работать со сложными эмоциями и изменять или выходить из вашего типа прокрастинации.

Перфекционист

Перфекционистский тип прокрастинации характерен для тех, кто перегружен ожиданиями и может бороться со своими собственными недостижимыми стандартами, говорит мне Браун. Перфекционисты часто пытаются избежать смущения или критики, и иногда они откладывают работу, чтобы избежать этих неприятных чувств. На практике это может выглядеть так, как будто человек ждет, пока все не будет идеально организовано, прежде чем приступить к задаче, или, несмотря на желание получить определенную работу, медлит, потому что считает, что ему все еще нужно больше опыта, больше образования или что другие внешние факторы должны быть идеально согласованы, чтобы он смог добиться успеха в достижении своей цели.

Как это преодолеть

Браун говорит, что четкие сроки могут помочь перфекционистам-прокрастинаторам, потому что они подталкивают их не тратить лишнее время на какую-либо одну задачу.

Перфекционистам-прокрастинаторам также полезна поддержка в виде утверждений или напоминаний о том, что иногда сделать что-то достаточно хорошо - это уже достижение, что завершение работы важнее ее совершенствования.

Перфекционисты могут бросить себе вызов, чтобы преодолеть свою прокрастинацию, сказав «да» возможности, прежде чем они узнают, как они ее реализуют. По словам Брауна, это, безусловно, будет для них некомфортно и потребует утешения и поддержки, но это начнет показывать перфекционисту, что он способен делать то, что дает желаемые результаты, даже если они не идеальны.

Мечтатель

Мечтатель — это тот, кому часто становится скучно с задачами, он ищет разнообразия в своих обязанностях и склонен недооценивать количество времени, которое может занять задача. У мечтателей часто бывают очень большие идеи, но мало мотивации, чтобы сделать необходимую работу для их достижения, отмечает Браун. Например, мечтатель может быть очень креативным и получать удовольствие от создания сложного проектного предложения. Однако, когда дело доходит до реализации, мечтатель может избегать начала или может остановиться в середине выполнения.

Как это преодолеть

Что касается преодоления этого типа прокрастинации, Браун рекомендует ставить достижимые, реалистичные цели, нести ответственность за конкретные этапы и сроки и отмечать завершение этих целей небольшими вознаграждениями, которые могут помочь мотивировать мечтателей оставаться вовлеченными и мотивированными.

Беспокойный

Беспокойный часто откладывает дела на потом из-за страха неудачи или негативной оценки, и Браун говорит, что иногда синдром самозванца может стать причиной такого типа прокрастинации. Беспокойные прокрастинаторы склонны считать, что если они не попытаются выполнить задачу, то они не потерпят неудачу. Это может показаться облегчением для того, кто не хочет справляться с трудными эмоциями, которые могут сопровождать неудачу в чем-либо. Например, если человек хочет бросить курить, но боится, что не сможет успешно остановиться, он будет откладывать или откладывать попытки бросить курить вообще.

Как это преодолеть

Изучение первопричины страха или беспокойства, которые он испытывает, объясняет Браун, может помочь ему лучше понять и преодолеть свою прокрастинацию. Продумывание худших сценариев может быть полезным для беспокойного человека, поскольку он может понять, что ожидаемые чувства не так ужасны, как он предполагал.

Беспокойный человек также может извлечь пользу из упражнений для снятия стресса, которые помогают регулировать нервную систему — медитация, дыхательные упражнения или простая растяжка могут помочь беспокойному человеку унять свое беспокойство достаточно, чтобы оно не мешало ему.

Создатель кризисов

Создатели кризисов часто намеренно откладывает работу до самой последней минуты, описывает Браун. Они часто считают, что адреналин от простого соблюдения сроков захватывает и мотивирует. Такие люди обычно считают, что работают лучше всего под давлением, но создатели кризисов часто не могут эффективно управлять своим временем и могут вызывать у других ненужный стресс.

Как это преодолеть

Чтобы преодолеть этот стиль прокрастинации, Браун говорит, что создатель кризисов может фокусируется на распределении работы по этапам с перерывами, это может подталкивать человека к началу работы.

Мятежный

Мятежный прокрастинатор не любит, когда ему говорят, что делать или как это делать, и Браун говорит, что за поведением мятежного часто скрываются чувства разочарования или гнева. Человек может не верить, что он должен выполнять определенную задачу или что другие задачи более важны. В мятежный вызов откладывает попытку выполнить поставленные перед ним задачи. Например, он может получить от начальника задание, которое, по его мнению, не стоит его времени, и чтобы чувствовать себя «главным», он будет избегать выполнения этой работы так долго, как только сможет, пока не окажется, что ему придется выполнить задание в последнюю минуту.

Как это преодолеть

Подумайте, почему вы чувствуете сопротивление по поводу задания или почему вы хотите утвердить свою независимость в своей работе. Уникальный, личный подход к задаче может помочь мятежным почувствовать, что они сохранили некоторую автономию в своей работе.

Попытайтесь расширить свои возможности, сбалансировав поставленные задачи с другой работой, которая вас больше воодушевляет.

Деятель

Часто ли вы берете на себя слишком много обязательств и испытываете трудности с расстановкой приоритетов? Вы можете быть деятельным прокрастинатором, который часто берет на себя слишком много и считает сложным сказать другим «нет». В результате вы избегаете или откладываете задачи, потому что чувствуете себя подавленными и не знаете, с чего начать, говорит Браун. На практике деятельные люди часто придают одинаковое значение каждой задаче или результату и могут почувствовать себя парализованными по мере накопления работы.

Как это преодолеть

Этот тип прокрастинатора может выиграть, если намеренно выделит время на оценку своей рабочей нагрузки и назначит уровни приоритета для каждой задачи. Определение ожидаемого результата каждого усилия — еще один полезный способ узнать, что является наиболее важным.

Любители угождать людям, деятельные прокрастинаторы часто преуспевают, работая с тренером или другими формами поддержки, которые помогают им преодолевать трудности конструктивного отказа, говорит мне Браун.

Как определить свой тип прокрастинации

Когда дело доходит до изучения причин прокрастинации, Браун говорит, что важно не осуждать и не стыдить себя. Прокрастинация часто является результатом более глубоких, сложных чувств или негативного самоощущения, объясняет она. В отличие от типов личности, которые более стабильны, типы прокрастинации могут меняться или развиваться в зависимости от многих факторов.

Практика самосознания и позволение себе быть любопытными относительно собственного поведения помогают нам определить наши привычки прокрастинации. Но это может быть легче сказать, чем сделать. Браун рекомендует работать с тренером или терапевтом, чтобы не только определить подходы к прокрастинации, но и исследовать первопричины, чтобы безопасно проходить через сложные чувства или реакции. Привычки можно изменить, только если они рассмотрены и устойчивое изменение поведения определено, реализовано и поддержано.

Какой тип прокрастинации является наиболее распространенным

Типы прокрастинации, о которых мы чаще всего слышим, — это перфекционист и тревожный человек, оба из которых могут быть связаны с тревогой и страхом неопределенности. Тревожность растет и продолжает быть проблемой для многих подростков, тинейджеров и работающих взрослых.

Понимание более глубоких связей с прокрастинацией и работа с тренером или терапевтом в безопасной, непредвзятой среде позволяет человеку исследовать негативные последствия перфекционизма и беспокойства, а также развивать здоровые механизмы преодоления и устойчивые изменения образа жизни. У вас все получится.

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