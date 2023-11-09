Шопинг на каблуках и кредитка в морозилке: 8 научно обоснованных приемов сэкономить деньги

Жизнь вынуждает нас сокращать расходы, и для многих из нас это задача, как говорится, с двумя звездочками. Но, оказывается, существуют психологические приемы, которые помогут обмануть ваш мозг и заставить его экономить деньги.

Тенденция жить более экономно отмечается сейчас повсеместно. Мы говорим о разумном потреблении, стараемся контролировать свой углеродный след и тратить деньги только на нужные вещи. Но не всем удается приучить себя к экономной жизни и, для тех, кому сложно держаться в рамках ограниченного бюджета, психологи разрабатывают практические рекомендации.

Как заставить себя тратить меньше, воздерживаться от бесполезных покупок и не испытывать при этом страшных мук, рассказывает The Sun.

Наденьте высокие каблуки

Исследователи из американского Университета Бригама Янга обнаружили, что, когда женщины носят высокие каблуки, они прилагают столько усилий, чтобы сохранять баланс, что становятся более осторожными в том, как они тратят деньги.

8 научно обоснованных приемов сэкономить деньги / Фото: www.credits

Исследование Journal of Marketing Research показало, что повышенная концентрация заставляет женщин покупать продукты, по более выгодным ценам.

Заморозьте кредитную карту

Один из способов удержаться от спонтанных трат — следовать совету гуру экономии денег Мартина Льюиса. Он рекомендует поместить свою кредитную карту в пластиковый контейнер с водой, а затем в морозильную камеру, чтобы сделать кубик льда.

Прежде чем что-то купить, вам придется разморозить лед или пробить его, что снижает вероятность того, что вы купите что-нибудь ненужное.

Естественно, в наше время, когда между вами и покупкой в интернет магазине всего пара кликов этот совет несколько теряет актуальность. Но выход есть. Вы можете удалить все платежные приложения из телефона, а на кредитной карте, перед замораживанием, заклеить скотчем CVV/CVC код.

Воздержитесь от кофе

Исследователи из Университета Южной Флориды обнаружили, что потребители, которые начинают день с кофе, тратят примерно на 50 процентов больше, независимо от того, находятся ли они на улице или делают покупки в Интернете.

Кофеин высвобождает в мозге дофамин, который возбуждает разум и тело. В результате потребление кофеина приводит к импульсивным покупкам и увеличению расходов.

Не избегайте стрессов

Было обнаружено, что размышления о самом напряженном периоде вашей жизни значительно сокращают сумму, которую вы тратите. Согласно исследованию, опубликованному в Журнале маркетинговых исследований, потребители, находящиеся в состоянии стресса, покупают меньше, а если и тратят, то с большей вероятностью покупают предметы первой необходимости, а не предметы роскоши.

Все это благодаря гормону стресса кортизолу, который запускает реакцию "бей или беги" и заставляет нас задуматься о том, что нам действительно нужно, чтобы выжить. Кристина Дуранте, доцент кафедры маркетинга в Школе бизнеса Рутгерса в США, говорит, что, когда люди чувствуют стресс, они запираются, входят в режим выживания и защищают ресурсы как средство обеспечения выживания.

Обе руки на тележке

Это может показаться случайностью, но покупатели, у которых одна рука свободна, когда они толкают тележку, тратят на 25 процентов больше, чем те, кто крепко держит обе руки на ручке.

Исследователи полагают, что это потому, что продукты легче положить в тележку. Профессор Закари Эстес, который руководил исследованием в Школе бизнеса Байеса при Городском университете в Лондоне, сказал, что был шокирован обнаружив, что такая незначительная деталь может оказать такое большое влияние на расходы покупателей.

8 научно обоснованных приемов сэкономить деньги / Фото: www.credits

Не разговаривайте с продавцами-консультантами

Продавцы знают все уловки, чтобы заставить вас купить: от заявлений о том, что они предлагают уникальную сделку, до убеждения вас, что их продукт изменит вашу жизнь.

Но лучший способ сохранить свои деньги в условиях напряженной ситуации — это просто молчать в ответ, утверждает Ларс Пернер, доцент кафедры клинического маркетинга в Университете Южной Калифорнии. Если вы не проявите никакой реакции, продавец подумает, что его презентация не работает, и сдастся.

Добавьте себе морщин

Забудьте про фильтры для удаления морщин на фотографиях, вместо этого добавьте их с помощью специального приложения. Согласно эксперименту, опубликованному в Журнале маркетинговых исследований, участники, которым показывают фотографии того, как они будут выглядеть через несколько десятилетий, с большей вероятностью положат деньги на свои пенсионные счета или на депозит, а не потратят их сейчас.

Психолог Анна Серджент говорит, что исследования показывают, что даже представление себя старше может побудить вас принимать решения, которые будут полезны для вашего долгосрочного благополучия и финансовых целей.

Назначьте себе день для денег

Венди Де Ла Роза, учёный-бихевиорист из лаборатории Common Cents при Уортонском университете, которая помогает людям с низкими доходами обрести финансовое благополучие рекомендует прямо сейчас отметить в календаре день, который вы посвятите реорганизации своих финансов. Используйте этот день, чтобы просмотреть свои расходы, отменить все подписки, которые вы не используете, и поискать доступные бюджеты для каждой из ваших категорий расходов, от еды до счетов и одежды.

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