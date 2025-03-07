Сколько времени нужно, чтобы избавиться от плохой привычки: рассказывает клинический психолог

Плохие привычки часто мешают нам жить, но, когда мы думаем о том, что пора от них избавиться, то часто останавливаемся на вопросе, сколько времени нам придется потратить на борьбу.

Борьба с вредными привычками не бывает ни быстрой, ни легкой. Поэтому, если вы полны решимости довести дело до конца, некоторые стратегии, подтвержденные исследованиями, помогут на пути к избавлению от вредных привычек.

О том сколько времени это может занять и как лучше это делать, PureWow расспросил доктора Бетани Кук, лицензированного клинического психолога.

Действительно ли нужен 21 день, чтобы избавиться от привычки

По словам эксперта, обещание "избавиться от привычки за 21 день" происходит от пластического хирурга из 60-х годов, который сменил карьеру и стал психологом. Однако его выводы, основанные на наблюдениях, которые он сделал по поводу процесса выздоровления у своих пациентов пластической хирургии, не отражают реалистических ожиданий относительно путешествия освобождения от привычки для большинства людей. Другими словами, не надейтесь, временные рамки в 21 день могут быть верны для некоторых людей, но для других это может занять большее (или меньшее) время. Тем не менее, если вам интересно, сколько времени нужно, чтобы избавиться от привычки, вам стоит прочитать несколько подтвержденных исследованиями способов достичь желаемого результата как можно скорее.

Сколько времени на самом деле нужно, чтобы избавиться от привычки

Исследования указывают на то, что отказ от вредной привычки является очень индивидуальным процессом и не существует универсальных временных рамок. Не все повадки одинаковы, но формирование их является частью человеческой природы. Самое важное – это чувствовать себя уполномоченным выбирать, какие привычки принимать, а от которых решать отказаться.

Однако, если вы находите утешение в том, чтобы знать более точную цифру, доктор Кук привела исследование, которое предполагает, что нужно примерно 66 дней, чтобы новое поведение стало автоматическим. В большинстве случаев старые привычки просто заменяются новыми. Таким образом мы можем сделать вывод, что 66 дней – это приблизительная оценка времени, которое понадобится вам, чтобы избавиться от старой привычки, начиная с того времени, как вы ввели новую.

Опять же однозначного ответа здесь нет. На самом деле эксперт отмечает, что важно помнить, что исследования показывают широкие вариации для создания новых привычек — от 18 дней до 254 дней — в зависимости от человека и конкретного поведения. Каждый человек пытается избавиться от привычки по-разному, но чем быстрее вы найдете более здоровую альтернативу привычке, от которой хотите избавиться, тем быстрее он исчезнет.

6 действенных советов

Итак, что вы можете сделать, чтобы приблизиться к 18-дневной отметке, а не к 254-дневной. Хорошие новости: есть несколько дельных и очень действенных советов, которых вы можете следовать, чтобы как можно быстрее достичь своей цели. Нижеследующие методы подчеркивают тот факт, что изменение привычек — это процесс, на который влияют многочисленные факторы, в частности время, постановка целей, планирование, самосознание и окружающие сигналы. Хотя индивидуальные отличия означают, что ни один подход не будет работать для всех, интеграция этих подтвержденных исследованиями стратегий может обеспечить более структурированный и эффективный путь к изменению нежелательных привычек. Вот план игры.

Определите цикл привычки

Исследования обнаружили то, что называется циклом привычки, и суть этого заключается в том, что каждое привычное поведение, которое мы принимаем, имеет три компонента: сигнал (или триггер, если хотите), рутина (т.е. самая привычка) и вознаграждение, побуждающее вас продолжать участвовать в таком поведении. Прежде чем начать избавляться от нежелательной привычки, было бы мудрым получить полное понимание того, что вас мотивирует и стимулирует.

Большинство привычек является результатом стрессовых факторов, активирующих ЦНС или ЦНС, таким образом побуждая к автоматическим самоуспокаивающим реакциям. При этом эксперт отмечает, что некоторые привычки, не связанные со стрессом, уже связаны со скукой. Независимо от того, вызывают ли вашу привычку стресс или скука, действует подобный цикл обратной связи, описанный ниже.

Поставьте четкую цель

Когда вы поймете привычку, вы готовы поставить некоторые цели. Вы хотите полностью исключить это поведение? Если да, то каким более здоровым поведением вы хотели бы его заменить? Какие другие методы вы предпочли бы справиться со своими сигналами/триггерами? Или, возможно, вы не чувствуете, что вам нужно полностью избавиться от такого поведения, но хотели бы иметь возможность включить и выключить его, если хотите – знаете, так это менее привычно (т.е. не происходит за пределами вашего активного сознания). В исследовании было сделано заключение, что когда дело доходит до четкой цели, сложные и конкретные цели ведут к лучшим результатам, чем нечеткие. Таким образом, не будьте слишком снисходительны, когда определяете свою цель.

Используйте намерения реализации

Это тесно связано с концепцией установления цели с конкретными целями, но Кук рекомендует использовать намерения реализации, чтобы вы могли действительно достичь поставленных целей. По словам эксперта, намерения реализации — это "конкретные планы "если-то", которые связывают ситуационные сигналы с желаемым поведением, например, если вы испытаете стресс, то пойдете на короткую прогулку вместо перекуса. Это может показаться элементарным, но за этим тоже стоит наука. Исследование показало, что намерения реализации могут значительно повысить достижение цели.

Самоконтроль

Техника осознанности может помочь вам осознать свои импульсы. Таким образом, эксперт рекомендует всем, кто хочет избавиться от нежелательной привычки, вести дневник или использовать приложение для отслеживания, чтобы записывать, когда вы испытываете желание воспользоваться привычкой, и как вы реагируете. Исследования показывают, что самоконтроль может улучшить саморегуляцию; это также отличный способ увидеть прогресс, который вы достигли, таким образом поощряя вас продолжать хорошую работу.

Создайте благоприятную среду

Изменить свое окружение, чтобы уменьшить влияние триггеров, связанных с привычкой, очень полезно, говорит Кук, добавляя, что также хорошей идеей будет заручиться поддержкой друзей, семьи или групп поддержки, если это необходимо. Действительно, существует большое количество исследований, включая это исследование 1996 года, показывающее, что социальная поддержка может улучшить саморегуляцию и помочь сохранить изменение поведения.

В среднем, исследование показывает, что для того, чтобы избавиться от привычки, нужно примерно 66 дней, но эта цифра сильно отличается от человека к человеку. В конце концов, чтобы избавиться от нежелательной привычки, может потребоваться от 18 до 254 дней. Тем не менее вы можете повлиять на это, следуя стратегиям, описанным выше.

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