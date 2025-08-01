Сконцентрируйтесь на чем-то одном: почему многозадачность мешает продуктивности и вредит здоровью мозга

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Случалось ли вам листать страницы на телефоне во время просмотра шоу и одновременно разговаривать с кем-то? Или, возможно, вы пытаетесь завершить проект на работе во время встречи в Zoom и отвечаете на сообщения во время приготовления утреннего кофе, не говоря уже о том, чтобы одновременно обедать и работать.

Большинство из нас чувствует, как наше внимание одновременно растягивается во многих направлениях. Нам говорили, что многозадачность является чрезвычайно важной частью трудоустройства и производительности. Но действительно ли это лучший способ?

Многозадачность всегда будет частью нашей жизни, но сейчас навыки монозадачности важнее, чем когда-либо. Почему это так, объясняет НеаІтѕІіпе.

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Что такое монозадачность

«Моно» означает «один». Это означает делать только одну вещь за раз. Это звучит просто, но это больше, чем просто вычеркивать дела из наших списков дел — это о возвращении нашего раздробленного внимания.

Напротив, «многозадачность» — это термин, который начали использовать примерно в 1960-х годах для описания компьютеров, выполняющих несколько задач одновременно. С развитием технологий с тех пор многозадачность стала отдельной культурой.

Почему стоит заниматься монозадачностью

Мы обрабатываем огромное количество информации между школой, работой, социальными сетями, новостями и личной жизнью. Многозадачность, в частности, распространена среди людей всех возрастных групп, не только у детей и молодежи. Это может привести к когнитивной перегрузке или информационной перегрузке, что может вызвать туман в мозгу, ухудшение памяти и выгорание.

В опросе 2000 человек более половины продолжали работать во время отпуска. Это может увеличить размытие границ между работой и отдыхом, что еще больше затрудняет восстановление после когнитивной перегрузки.

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Хотя реакция на стресс от многозадачности еще не была широко изучена, рандомизированное контролируемое исследование 2023 года стало первым комплексным исследованием биологических реакций людей на стресс на многозадачность и перерывы в работе в контролируемых экспериментальных условиях.

Результаты исследования показывают, что мы можем адаптироваться к стрессу от выполнения нескольких дел до определенной степени. Но потенциально вредные последствия могут возникнуть, когда стресс от многозадачности становится хроническим.

Монозадачность — это способ облегчить часть этого стресса для вашего мозга, но это мышца, которую, возможно, придется восстанавливать. Монозадачность может помочь:

уменьшить стресс;

уменьшить перегрузку списком дел;

улучшить отношения;

улучшить качество работы;

Как выполнять монозадачность

Мы все рождаемся замечательными монозадачниками. Дети имеют природную способность присутствовать и сосредотачиваться на одной вещи за раз.

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Восстановление вашей способности выполнять монозадачность может сначала показаться странным, но, если вы начнете с практики с обычными вещами, вам будет легче сосредоточиться на более сложных вещах.

«Мышцы» монозадачности нужно тренировать с помощью основных видов деятельности, таких как чтение, ходьба, слушание, сон, еда, обучение, преподавание, творчество и тому подобное.

По сути, сосредоточьтесь только на одной вещи. И да, вам, вероятно, придется отложить телефон, чтобы сделать это.

Переведите телефон в режим «не беспокоить» и попробуйте выполнить эти монозадачности:

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Совершите 10-20-минутную прогулку: не слушайте музыку или подкасты, не выгуливайте собаку, не фотографируйте. Просто почувствуйте, как ваше тело ходит, дышите и слушайте естественные звуки вокруг вас. Сначала вам может быть скучно, и это нормально — вы развиваете свои монозадачные мышцы.

Питайтесь осознанно: найдите время, чтобы сделать перерыв на прием пищи без каких-либо отвлекающих факторов (цифровых или других). Найдите время, чтобы насладиться едой и медленно пережевывать, впитывая весь ее вкус, кусочек за кусочком.

Обратите внимание только на одно: выделите 15 минут, чтобы наблюдать закат, восход солнца или облака. Изучите дерево или произведение искусства. Реально посмотрите и обратите внимание на все, что вы можете об этом заметить.

Такие действия, как пазлы, раскраски или даже домашние дела, такие как уборка посуды или складывание белья, также прекрасно подходят для практики монозадачности.

Противоядие от цифровой перегрузки

Ни одна реклама или оповещения не будут появляться на страницах бумажной книги. Чтение успокаивает мозг и может даже помочь вам жить дольше, если вы сделаете это ежедневной привычкой: установите таймер на 10 минут, выключите телефон и откройте книгу. Вот и все. Переходите к более длительным сеансам чтения, когда почувствуете себя готовыми.

Если ваше внимание отвлекается, осторожно вернитесь к настоящему моменту: вашей книге.

Монозадачность может помочь нам достичь большего с меньшим стрессом и часто с большей ясностью, качеством и сосредоточенностью. Это сводится к использованию нашего внимания, а в конечном итоге и нашей энергии, с целью.

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По мере того, как вы восстанавливаете свою способность выполнять монозадачность, в конце концов, желание выполнять много задач одновременно исчезнет, и именно тогда вы поймете, что возвращаете определенный контроль над собственным вниманием. Ваш мозг будет вам благодарен.