Скроллинг ради выживания: почему нам так нравится смотреть кулинарные видео / © Associated Press

Сегодня это чувство обретает новую жизнь — в коротких кулинарных видео, которые мы без остановки смотрим. Вместо телевизионных шоу о высокой кухне — 15-секундные рецепты на TikTok из бюджетных продуктов. И это уже не просто развлечение, а форма выживания и эмоциональной поддержки, об этом рассказало издание Psychology Today.

Когда лента становится кулинарной книгой

Миллионы пользователей по всему миру регулярно ищут в соцсетях идеи для дешевых и питательных блюд. Хэштеги вроде #блюдаизничего, #бюджетныерецепты, #доступнаяеда объединяют сообщества, где каждый делится знанием: как выжить, не отказываясь от вкуса.

Это — новые кулинарные школы выживания, где рецепт — это не просто способ приготовить ужин, а история о достоинстве. Вы не одиноки, если ваша продуктовая корзина не из деликатесного магазина. Из того, что есть, можно сделать что-то вкусное, будто говорят нам эти видео без слов.

Соцсеть — новая «кухня солидарности»

В 2020-х годах, когда цены на продукты начали неуклонно расти, а социальные программы сокращаться, онлайн-кулинария стала чем-то большим, чем хобби. Она стала языком выживания, способом почувствовать контроль над собственной жизнью.

Психологи объясняют этот феномен просто, ведь когда мы готовим или смотрим, как кто-то готовит, мы чувствуем заботу, даже если она не направлена на нас. Кулинарные видео стали нашими антистрессовыми ритуалами. Они создают иллюзию порядка в хаотичном мире, вот четкий список ингредиентов, понятная последовательность действий, предсказуемый результат. Во время, когда так много вещей кажутся неуправляемыми, это — терапия.

Еда как творчество и самоценность

Для многих создателей контента кулинария — это тихая форма самоуважения. Готовить из того, что есть под рукой, — значит не отказывать себе в красоте жизни даже во время экономической бури. Обычное блюдо может стать символом достоинства, как вот поджаренный хлеб, домашний суп, запеченный картофель с луком — все это маленькие акты заботы о себе.

Эмоциональная пища

Кулинарные видео в TikTok и Reels — это не только рецепты. Это признание общего опыта. Они как бы говорят, что мы со всем справимся и для зрителя, который тоже подсчитывает расходы, это — облегчение.

Такие видео помогают почувствовать принадлежность, даже если зритель ничего не готовит сам. Это форма взаимной эмпатии, где «лайк» становится жестом поддержки: я вижу тебя, я тоже считаю копейки, я понимаю.

Но есть риск, когда эмпатия становится контентом, она может потерять реальную силу. Уходит ли «видимость проблемы» дальше за пределы экрана, или превращается она в действие — пожертвование, волонтерство, реальную помощь тем, кто снимает эти видео не ради тренда, а по необходимости.

Кулинарные видео стали современными историями выживания. Они не только показывают, что можно вкусно готовить даже из самого скромного набора продуктов, они напоминают нам, что заботиться о себе и друг о друге — это тоже рецепт. И, возможно, именно эта «общая кухня» в ленте Instagram — наша новая форма человечности.