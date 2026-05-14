Скрытая опасность, когда бабушки и дедушки публикуют фото или видео внуков

Как отмечает издание Good Housekeeping, тема того, что родители публикуют жизнь собственных детей в соцсетях уже давно стала частью цифровой культуры. Но теперь к ней добавляется новое измерение, когда это делают бабушки и дедушки.

И если для старшего поколения поделиться фото внука — естественный жест гордости, то для родителей может означать совсем другое, вроде потери контроля над приватностью ребенка в интернете, где информация живет гораздо дольше, чем кажется.

Как меняется понятие «поделиться» в цифровую эпоху

Еще не так давно семейные новости существовали в физическом формате, например, открытках, частных сообщениях или узком кругу знакомых.

Сегодня же ситуация другая, одна фотография ребенка может мгновенно оказаться в лентах сотен или даже тысяч людей. И, что важнее, она может остаться в сети навсегда. По данным британской организации Parent Zone, среднестатистический ребенок имеет около 1 500 собственных изображений в сети еще до пятилетнего возраста.

Эксперты отмечают, что проблема заключается не в самом желании делиться фото, а в разных представлениях о границах приватности между поколениями.

Как объясняет преподаватель программ по семейному взаимодействию Нэнси Санчез, важен не только сам факт публикации, но и контекст, ведь разные семьи имеют разные уровни комфорта относительно того, что можно показывать публично. В центре всего простая, но сложная идея, что в большинстве случаев именно родители должны определять правила распространения информации о ребенке.

Риски, о которых часто забывают

Несмотря на эмоциональную сторону, эксперты отмечают, что публикация детских фото в интернете имеет реальные риски. Среди ключевых проблем, возможность кражи личных данных, использование информации для мошенничества или создание цифрового профиля ребенка еще до того, как он это осознает.

Чрезмерное распространение данных может способствовать миллионам случаев потенциального цифрового мошенничества в будущем. Особенно опасными являются мелкие детали — имена, даты рождения, места жительства или даже ответы на типичные «секретные вопросы».

Юрист и исследователь цифровых медиа Лия Планкетт также обращает внимание на еще один тревожный аспект, что значительная часть незаконно использованных изображений детей в сети происходит из открытых социальных платформ.

Соцсети не совсем «частные»

Еще одна проблема — иллюзия приватности. Даже закрытые аккаунты или ограниченные настройки не гарантируют полного контроля над изображениями. Фотографии могут быть сохранены, скопированы или распространены повторно без ведома автора.

Именно поэтому многие родители сталкиваются с ситуациями, когда границы между «личным» и «публичным» размываются, иногда даже внутри одной семьи.

Как найти баланс

Юридический эксперт и автор Стейси Штайнберг подчеркивает, что цель не в том, чтобы запретить публикации, а в том, чтобы научиться делать это безопасно.

Ключевой принцип — не осуждение, а осознанность. Важно не наказывать старшее поколение за «цифровую необразованность», а объяснять риски и договариваться о правилах.

Эта проблема часто не является конфликтом намерений. И родители, и бабушки с дедушками обычно руководствуются любовью и гордостью. Но разница заключается в том, что для одного поколения цифровой след ребенка — естественная часть жизни, а для другого — зона потенциальной угрозы, которая требует контроля.

Дополнительно усложняет ситуацию то, что дети со временем сами начинают влиять на то, какие изображения о них остаются онлайн.

Как говорить об этом в семье

Эксперты советуют подходить к теме спокойно и без обвинений, как к новым правилам безопасности, которые появились вместе с цифровой эпохой. Важно объяснять причины ограничений, договариваться о конкретных правилах, определять, что именно можно публиковать и помнить, что интернет ничего не забывает.

Также полезно ориентироваться на «аналоговую логику», то есть подумать, что именно взрослые позволили бы рассказать о ребенке в обычном письме или печатном объявлении.

И хотя желание делиться счастливыми моментами остается естественным, современный цифровой мир требует нового уровня осознанности. В центре этого баланса простая идея, что любовь к ребенку не исчезает из-за ограничений в публикациях. Наоборот, именно они могут стать способом его защиты в среде, где один неосторожный пост может жить гораздо дольше, чем кажется.

