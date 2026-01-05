Социальные сети и инвестиции: стоит ли доверять финансовым инфлюэнсерам / © Credits

По данным The Washington Post, 61% людей до 35 лет доверяют финансовым инфлюэнсерам в соцсетях. Поэтому сегодня расскажем вам, на что стоит обратить внимание, прежде чем следовать советам «финифлюэнсеров».

Социальные сети стали главным источником финансовых советов для миллионов молодых людей. Некоторые советы ценны, например, держать сбережения на депозите в банке с высокой процентной ставкой или в кредитном союзе. Однако часто рекомендации могут навредить вашему долгосрочному благосостоянию.

В отличие от профессиональных финансовых консультантов, финифлюэнсеры часто работают без контроля, а их советы не обязательно соответствуют этическим стандартам.

Оказывается, среди тех, кто инвестирует менее двух лет, 57% ориентируются на соцсети. Это означает, что молодежь принимает финансовые решения и полагается на контент, который может быть необоснованным или опасным.

Кто на самом деле дает советы

Многие финифлюэнсеры не имеют опыта и образования для предоставления финансовых рекомендаций. В отличие от сертифицированных консультантов, они не подотчетны и не обязаны действовать в ваших интересах. Поэтому важным советом здесь будет проверять информацию через надежные источники.

Если нужен персональный совет, ищите профессионального финансового консультанта, который действует как фидуциар и обязан заботиться о ваших интересах.

Финифлюэнсеры часто зарабатывают на комиссии, аффилированных ссылках или спонсорских соглашениях. Они не всегда открыто сообщают об этом, поэтому «советы» могут быть рекламными материалами, выгодными им, а не вам.

Чрезмерное упрощение

Инвестиции — сложная тема, а короткие видео не могут охватить все нюансы. Часто риски замалчиваются, а советы кажутся слишком простыми. Например, покупка жилья или криптовалюты продвигается как быстрый путь к богатству, но реальные трудности и опасности не всегда озвучиваются.

Эмоциональное воздействие и хайп

Соцсети живут по принципу короткого и увлекательного контента. Инфлюэнсеры часто создают вирусные ролики, которые манипулируют эмоциями, чтобы увеличить просмотры. Это провоцирует страх упущенной возможности и импульсивные решения, особенно в случае криптовалюты.

Возможное мошенничество

В худших случаях некоторые инфлюэнсеры участвуют в схемах «pump-and-dump» (Схема «накачки и сброса»), искусственно поднимают цену акций, чтобы потом продать собственные пакеты и получить прибыль за ваш счет.

Совет: всегда относитесь к онлайн-советам скептически и проверяйте их прежде чем действовать.

Доверие к финансовым инфлюэнсерам в соцсетях может быть опасным, особенно для молодых инвесторов. Перед тем как действовать по совету YouTube или TikTok, проверяйте информацию, консультируйтесь с профессионалами и избегайте решений, основанных на эмоциях или хайпе. Информация — действительно сила, но проверенная информация — важнее.