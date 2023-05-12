Советует психолог: как оставаться хорошей мамой, несмотря на эмоциональное выгорание из-за войны

Война – это огромная нагрузка на психику. Она нас истощает, оставляя гораздо меньше ресурса для повседневных дел. Наиболее сложно в таких условиях матерям и родителям, от которых забота о детях требовала много ресурса и в мирной жизни. Ко Дню матери психолог Анастасия Бажинова предлагает список практических рекомендаций, как помочь себе и оставаться хорошей мамой в собственных глазах, даже когда на это не хватает сил.

С июля 2022 года я работаю на горячей линии благотворительного фонда "Голоса детей". По моим наблюдениям, мамы обычно обращаются за помощью для детей, а собственное состояние не учитывают. Но, когда мы начинаем общаться, я всегда напоминаю, что маме в состоянии подавленности и усталости трудно дать ребенку заботу, в котором он больше всего нуждается. Помочь ребенку справиться со стрессом можно, только если у самой мамы хватает на это ресурса – значит, фокус внимания необходимо перевести на себя. Универсальное и очень популярное выражение "наденьте маску сначала на себя" действительно имеет смысл.

Предлагаю несколько практических рекомендаций, которые помогут избавиться от чувства и восстанавливать силы, чтобы их хватало на заботу о детях даже в самые темные времена.

1. Снизить уровень требований к себе

Пожалуй, первое, что следует осознать каждой маме, – в условиях полномасштабного вторжения невозможно требовать от себя "довоенный" уровень внутреннего ресурса на общение с детьми и заботы о них. В условиях стресса даже самые простые вещи требуют гораздо больше усилий. Требовать от себя соответствовать собственному же образу "идеальной мамы", несмотря на то, что жизнь изменилась – не стоит, потому что это просто невозможно. Помимо чувства вины, это ни к чему не приведет, а только будет высасывать из вас силы.

2. Составить список вещей, восстанавливающих ваш ресурс

Общение с ребенком всегда требует и физического, и эмоционального ресурса. Если мама истощена, ей труднее взаимодействовать с ребенком, она чаще срывается и пытается "переждать" время с ребенком, чтобы тот не забирал последние силы.

Чтобы избегать такого эмоционального истощения, я предлагаю проделать домашнюю работу. Необходимо вспомнить и тщательно составить список всего, что вас поддержало, дарило радость, чувство наслаждения, спокойствия и положительные эмоции. Это должен быть действительно полный список всех активностей, занятий, людей, вещей - всего в жизни, что приносит именно вам радость.

Далее необходимо регулярно делать то, что вас наполняет, относиться к этому серьезно, как к задаче. А в кризисные моменты, когда необходимо срочно восстановить ресурс, список станет "скорой помощью", потому что подскажет варианты, что именно можно выполнить прямо сейчас, чтобы стало лучше. В моменты стресса гораздо труднее припоминать такие вещи, если их нет выписанных под рукой.

3. Планировать восстановление ресурса

Когда вы составили свой список приятных вещей, необходимо перейти к планированию: что-то из этого можно воплощать раз в месяц, раз в неделю, что-то каждый день (например, чашка кофе наедине). Хотя бы один пункт следует выполнять ежедневно. То же можно делать для детей — планировать вместе приятные для них вещи, чтобы привить эту хорошую привычку. А в конце дня полезно вместе вспоминать, что хорошего сегодня случилось.

Таким образом удастся избежать полного истощения, которое неизбежно наступит, если вовремя о себе не позаботиться. Все то, что мама хотела бы дать ребенку (радость, положительные эмоции, впечатление, полноту жизни, спокойствие), следует сначала дать самой себе. Вы ведь не можете отдать то, чего не имеете.

Также полезно будет восстановить привычки и традиции, которые были ресурсными для мамы и ребенка до полномасштабной войны, что-то привычное — пусть и не в полном объеме. Это может быть даже рутина: ритуалы, обыденные привычки, режим – они станут мостиком между предыдущей и нынешней жизнью.

Если длительное время (более двух недель) маме не удается никоим образом восстановить свой ресурс, она постоянно находится в состоянии апатии, бессилия, подавленности, тревоги, повышенной раздражительности, потери интереса к жизни, к тому, что раньше было ей интересно, добавляются физические симптомы типа нарушения сна и аппетита, ей однозначно необходима помощь специалиста.

4. Заботиться о себе физически, научиться заземлению

Эмоциональная сфера важна, однако начинать следует с базового физического уровня. Казалось бы, это очевидно, но в состоянии стресса очевидные вещи часто выпадают из виду: режим дня, достаточная продолжительность сна, сбалансированное регулярное питание, движение, прогулки на свежем воздухе. Это базовый уровень заботы о себе, но порой необходимы усилия, чтобы вспомнить эти простые вещи и найти способ реализации этих потребностей.

Существует такое упражнение: по пяти органам чувств написать список, что вам приятно и доставляет удовольствие на уровне телесности. Это то, что помогает "включить" тело. Обычно в травматических кризисных ситуациях очень полезно возвращаться в тело. Это так называемые техники заземления, когда мы возвращаем себе ощущение тела, а через него – ощущение "здесь и сейчас". В любые эмоционально сложные моменты эти техники обеспечивают эмоциональную стабилизацию.

Также важно в течение дня замечать спонтанные приятные моменты и уметь хотя бы минуту сосредотачиваться на них. Например, увидели красивый цветок – уделите ему сосредоточенное внимание, прикоснитесь, насладитесь ароматом, запомните этот момент. Это не займет много времени, однако поможет поддержать себя через ощущение "здесь и сейчас", задействовав органы чувств.

Еще рекомендация из этой же серии: маме обязательно в течение дня нужно время для себя. Это обычно сложно организовать, особенно если детей несколько и они маленькие, но это важно даже если это будет совсем немного времени.

5. Планировать качественное время с детьми

Когда речь идет о времени с ребенком – качество важнее количества. Если мама истощена, малыш будет чувствовать нехватку внимания и эмоционального контакта, даже если они целый день проведут вместе.

Даже 15 минут качественного времени, проведенного с ребенком, позволят почувствовать, что его видят и слышат, в чем малыш очень нуждается. В настоящее время мама не отвлекается, полностью сосредоточена на ребенке и разделяет его эмоции. Хорошим вариантом является приобщиться к занятию, которое интересно самому ребенку, например, к игре. Важно, чтобы нам удалось разделить эмоцию, которую испытывает ребенок, прожить ее вместе. Когда это удается, мама тоже получает удовольствие, а значит, и подпитывает свой ресурс. Также это могут быть ритуалы перед сном, вроде чтения сказки, колыбельных – что угодно, что помогает создать близость и условия для эмоционального сопереживания.

Это качественное время с ребенком также лучше планировать, чтобы оно точно случилось в течение дня. Ибо на самом деле ребенок во что бы то ни стало найдет способ получить мамино внимание. Если не получается получить эмоциональное включение со знаком плюс, ребенок будет пытаться получить его со знаком минус путем негативного поведения. Для ребенка даже негативные эмоции мамы – лучше, чем отсутствие внимания вообще. Поэтому лучшая профилактика плохого поведения — регулярно качественно уделять ребенку внимание, чтобы он не чувствовал его дефицита и не переходил к стратегии негативного получения родительского внимания. Повторюсь: лучше меньше, но регулярно, поэтому планировка здесь важна.

6. Заменить чувство вины состоянием творческого поиска выхода из ситуации

Важно осознать, что нет людей, никогда не срывающихся. Это случается со всеми, поэтому не корите себя слишком сильно, если вы накричали или сделали что-то плохое с вашей точки зрения. Здесь, конечно, важна профилактика из предыдущих пунктов – чем лучше мама себя чувствует в целом, тем меньше вероятность срывов.

Но, если все же это произошло, маме важно прежде всего осознать, что это уже произошло. От одной такой ситуации не произойдет ничего неисправимого, ничего не будет разрушено. Важно прежде всего простить себе: это уже невозможно исправить, но можно подумать, что следует изменить, чтобы этого не повторялось в будущем.

Чувство вины достаточно тупиковое: мы чувствуем себя плохими и попадаем в ловушку, потому что тратим энергию на обвинение себя. А для того, чтобы быть хорошими родителями, энергии уже не остается. Важно осознать, что именно случилось и почему можно изменить, чтобы в следующий раз среагировать иначе. Тогда включается творческий режим, полностью блокирующий чувство вины. Мы переключаемся на ответственность: да, это сделано, но вот почему и вот, что я изменю, чтобы в следующий раз этого не повторилось.

Когда вы уже сделали работу над собой и успокоились, важно обсудить с ребенком, что произошло и почему. Это не обязательно должно быть прощение, просто важно объяснить, что именно случилось, чтобы ребенок не чувствовал себя плохим, не понимая причину. Озвучите ситуацию, свои чувства и ощущения ребенка. Не даем оценку, не говорим перестать, а просто констатируем. Это полезно, ведь помогает ребенку осознать, что происходит, и не чувствовать себя бессильным.

7. Не скрывать свое состояние от детей, а объяснять его

Мы не рассматриваем ситуацию, когда мама узнала о потере в собственной семье — это абсолютно критическое состояние, когда человеку просто нужно время, чтобы прийти в себя. Ребенку не стоит видеть маму в момент полного отчаяния или истерики, поэтому необходимо, чтобы им в это время занялся кто-то другой. Но когда это более или менее контролируемое состояние, то важно не скрывать, а объяснять, что происходит и почему.

Ребенок испытывает все эмоции взрослых, поэтому скрыть что-то просто невозможно, он все равно все считает по невербальным признакам. Когда мама пытается скрыть свое состояние, это только усугубляет тревогу, ведь ребенок чувствует одно, ему говорят совсем другое. Ему становится непонятно, где правда и как все соединить в единую картину мира. Для ребенка полезнее слышать от родителей правду об их чувствах простыми доступными в его возрасте словами.

Например, если погиб кто-то из знакомых или вы узнали другие ужасные новости, полезнее сказать ребенку "я сейчас очень расстроилась", чем пытаться сделать вид, что все хорошо. Слишком много подробностей тоже не нужны, можно вообще не рассказывать, что именно случилось, но важно объяснить, что ребенок не виноват в печали мамы. Если малыш в это же время хочет играть, бегать, просит приобщиться — лучше всего сказать "я вижу, что ты хочешь играть/бегать, но прямо сейчас я не могу к тебе приобщиться, потому что я очень расстроена. Да, ты ни в чем не виноват". Дети очень эгоцентричны и сразу думают, что мама печальна именно из-за них. Следует предложить альтернативу, сказать, сколько времени нужно, чтобы мама снова могла включиться. Лучше говорить правду, находить доступные ребенку слова, делать это аккуратно, чем скрывать чувства.

Ни в коем случае нельзя применять фразы типа "Уходи отсюда, я не хочу тебя видеть", "Отойди", "Исчезни", ведь они заставят ребенка почувствовать страх, стыд и вину — это эмоциональное насилие, и оно недопустимо.

Помните, что вы всегда лучшая мама для своего ребенка и выполняете чрезвычайно сложную и важную работу по воспитанию и попечительству каждый день, даже если это выглядит фантастикой. Берегите себя и свое эмоциональное состояние, ведь счастливая нация и довольные дети тоже приближают победу.

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