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ТСН в социальных сетях

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Категория
Она
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Стресс под контролем: простые способы снизить уровень кортизола и восстановить энергию

Если вы просыпаетесь уставшими, не можете заснуть из-за бесконечного списка дел в голове, а лишние сантиметры упорно появляются в области живота, возможно, дело не только в питании или темпе жизни, но и в уровне кортизола — гормона, отвечающего за реакцию организма на стресс.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Стресс под контролем

Стресс под контролем / © Credits

Кортизол часто называют «гормоном стресса», но на самом деле он не является нашим врагом. В нормальных количествах он необходим для работы организма, так как помогает просыпаться по утрам, регулирует уровень сахара в крови, артериальное давление, обмен веществ, иммунную систему и даже память.

Проблемы начинаются тогда, когда уровень кортизола постоянно остается высоким. Организм как будто все время находится в режиме «бей или беги», даже когда реальной опасности нет.

И хорошая новость заключается в том, что для улучшения ситуации не всегда нужны радикальные изменения, иногда достаточно нескольких минут заботы о себе каждый день. Издание Woman’s World рассказало, как небольшие ежедневные изменения могут помочь восстановить баланс этого гормона и поддержать здоровье.

Что такое кортизол и почему его уровень повышается

Кортизол вырабатывается надпочечниками и помогает организму адаптироваться к стрессовым ситуациям. При нормальном ритме его уровень выше утром, чтобы помочь нам проснуться и активизироваться, и снижается вечером, когда организму нужен отдых.

Однако современный образ и ритм жизни часто нарушают этот баланс. Среди причин повышенного уровня кортизола можно выделить:

  • постоянный стресс, который удерживает организм в состоянии тревоги

  • недостаточный или некачественный сон

  • работа в ночные смены

  • длительное применение кортикостероидных препаратов

  • гормональные нарушения, в частности синдром Кушинга

  • ожирение или плохо контролируемый диабет

Особенно чувствительными к изменениям могут быть женщины старше 50 лет. Во время менопаузы снижение уровня эстрогена и прогестерона влияет на работу оси ГПА — системы мозга, которая управляет реакцией на стресс. Из-за этого даже небольшие раздражители могут вызывать ощущение истощения или перенапряжения.

Как понять, что кортизола может быть слишком много

Длительное повышение уровня этого гормона может влиять на самочувствие и здоровье. Среди наиболее распространённых признаков:

  • набор веса в области живота, тот самый «кортизоловый живот»

  • округление лица, которое часто называют «лунообразным»

  • постоянная усталость

  • тревожность

  • истончение кожи

  • проблемы с памятью

  • сильная тяга к сладкому

  • частые инфекции

Хронически повышенный уровень кортизола может увеличить риск развития гипертонии, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и депрессивных состояний.

А вот восстановление гормонального баланса может привести к приятным изменениям, таким как улучшение сна, более стабильное настроение, облегчение контроля веса, повышение концентрации внимания и укрепление иммунитета.

Способы снизить уровень кортизола естественным путем

  • Сделайте сон своим приоритетом. Организму требуется примерно 7–9 часов сна каждую ночь, чтобы восстановить естественный ритм кортизола. Если мысли не дают заснуть, попробуйте простой трюк: например, перед сном в течение 5 минут записывайте список дел на завтра. Такая практика помогает быстрее заснуть людям, находящимся в стрессе.

  • Делайте короткие перерывы в течение дня. Не обязательно ждать отпуска у моря, чтобы почувствовать облегчение. Даже небольшие паузы приносят пользу: например, встаньте из-за стола, выйдите на свежий воздух и несколько минут послушайте звуки природы. Даже 60 секунд на улице могут помочь нервной системе «перезагрузиться».

  • Двигайтесь, но без перегрузок. Регулярная активность — быстрая ходьба, велосипед или умеренные тренировки — помогает регулировать гормоны стресса. Например, 15-минутная прогулка может уменьшить тягу к сладкому. А вот ежедневные сверхинтенсивные тренировки могут иметь обратный эффект и ещё больше повышать уровень кортизола.

  • Попробуйте медитацию или технику постукивания. Медитация, йога и дыхательные практики могут значительно снизить уровень стресса. Если вам сложно сидеть в тишине, можно попробовать технику постукивания — короткую серию лёгких постукиваний по определённым точкам тела, которая может помочь снизить тревожность.

  • Питайтесь так, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара. Рацион с достаточным количеством клетчатки, белка и полезных жиров помогает избежать резких скачков сахара в крови, которые могут провоцировать повышение кортизола. Например, небольшое количество тёмного шоколада может быть полезным: 25 г ежедневно в течение четырёх недель могут снизить уровень кортизола на 29%.

  • Больше времени проводите на природе. Природа — один из самых простых способов успокоить нервную систему. Пребывание на природе всего 15 минут может снизить уровень кортизола. А регулярные прогулки по 20–30 минут три раза в неделю могут дать заметный эффект уже через несколько недель.

  • Не недооценивайте силу общения. Одиночество сегодня называют одной из главных проблем для здоровья. Встречи с друзьями, время, проведенное с семьей, или даже общение с домашним питомцем помогают поддерживать эмоциональный баланс и могут положительно влиять на уровень кортизола.

Кортизол — не враг, а важный защитный механизм организма. Проблема возникает тогда, когда стресс становится постоянным, и организм не получает сигнала «можно отдохнуть». Несколько минут на свежем воздухе, качественный сон, движение, сбалансированное питание и теплые социальные связи могут стать небольшими ежедневными шагами к более спокойному состоянию.

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Дата публикации
Количество просмотров
144
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