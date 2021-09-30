Стыд и вина - полезное или токсичное переживание

Большинство жизненных ситуаций и их интерпретация самим человеком создают одновременное переживание стыда и вины.

О том, что собой являет стыд и вина, рассказал психолог, психотерапевт Андрей Злотников.

Начнем с хороших новостей. Стыд и вина несут в себе полезную функцию. Представьте себе человека, у которого нет этих переживаний. Кого мы получаем? Перверта, садиста, психопата, абьюзера. Ему не знакомы муки совести, раскаяние, сострадание. Этот человек не чувствует границ. Он не понимает, где своя свобода заканчивается и начинается свобода другого. Стыд и вина очеловечивают личность и делают общество безопасным.

Стыд - это охранитель нашего достоинства. Синонимом достоинства, в этом случае может выступать идентичность. Это все то, что я отношу к своему "Я" - семья, национальность, религия, спортивный клуб и т.д.

Фразеологизм "Вы наступили на больной мозоль" демонстрирует, что происходит с человеком, которого охватывает стыд. Тут не до смеха: нарушены границы личности (физическая, психологическая, социальная), болезненное чувство стыда, отвержения, оскорбления. Как будто срабатывает сигнализация под названием "со мной так нельзя" и/или "я не хочу быть таким человеком".

Стыд - это то чувство, которое позволяет нам распознать манипуляцию. Напомню, что манипуляция - это побуждение к действию, переживанию эмоций, без объяснения причин. Например, "какой-то пиджак у тебя странный, ты его на секонд-хенде купил?". Здесь манипулятор пытается вызвать переживания стыда и неполноценности у собеседника. Но чем хороша сигнализация: когда она срабатывает, ты знаешь, что делать. Палитра ответов огромна: от молчания с непонимающим взглядом до "секонд-хенд - очень интересно. Откуда такие познания?".

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Марио Якоби (юнгианский психоаналитик) выделяет две функции стыда - оберегать нас от нарушения общественного соглашения (т.е. существовать в обществе, где есть закон, мораль, этика) и проживать чувство своей идентичности, познавать правду о себе.

Давайте перейдем от полезных функций стыда и вины к тому, как эти чувства могут нам мешать ощущать радость и полноту жизни. Как различить стыд и вину? Многие специалисты употребляют их как слова синонимы, но различие таково - стыд связан с уязвленной самооценкой (образом "Я"), а вина с поведением (я сделал, что-то неправильное). Поэтому переживать стыд гораздо болезненнее, чем вину.

Большинство жизненных ситуаций и их интерпретация самим человеком создают одновременное переживание стыда и вины. Например, "Я не могу позволить себе купить девочке подростку куртку, которую она так хочет". Здесь возникает стыд в ответ на обесценивание своих возможностей, и вина в ответ на то, что я не делаю то, что могу.

Что делает человек, переживающий чувство вины:

Приносит жертву. В работах З. Фрейда это поведение описывается как ошибочные действия, оговорки т.п. Например, можно сломать ценную вещь, потерять деньги, нанести себе повреждение. Это действие совершается на бессознательном уровне. На сознательном уровне жертвенность может выглядеть как необязательная экономия, отказ от своих желаний в угоду другого человека, подчинение чужим желаниям.

Чрезмерная активность. Вина может быть своеобразной пружиной, толкая человека к чрезмерной активности. Например, фантазия о том, что я, возможно, буду плохой матерью или отцом, побуждает водить ребенка на все кружки, что есть в радиусе 50 км. Готовить ему особые блюда - припущенная голубиная печень на тресковой икре. Оценивая это поведение, сторонний наблюдатель испытает удивление из-за нецелесообразности затраченных сил и средств.

Избегание проблемных ситуаций. Неуспешная сдача экзамена и возможное переживание вины и стыда по поводу своего неуспеха, может вызвать как приступы панических атак при мысли об экзамене, так и избегающее поведение. Нежелание ходить на учебу, сдавать экзамены и т.п. Основная причина избегания проблемных ситуаций - страх ранимости и уязвимости.

Если я ничего не делаю, то и стыд мне не страшен. Бездействие приводит к реакции внешней среды. Люди могут начать говорить о робости, нерешительности. Вследствие, человек вольно или невольно переживает стыд. Таким образом, петля стыда затягивается на шее у человека.

Погружается в мыслительную жвачку. В сознании человека, перегруженного эмоциями стыда и вины, живет много голосов, которые ведут постоянные диалоги. Если эти голоса вывести наружу мы услышим обвинителя, внутреннего критика, палача и ребенка. Эти голоса не настроены на конструктивное разрешение ситуации. Они водят вас по лабиринтам этики и морали, добра и зла. Но в этом диалоге нет конструктивной составляющей. Мать или отец, которые не могут купить дорогую куртку ребенку, слышат голос обвинителя - "ты плохая мать или отец", а идея, что достаточно теплой куртки не возникает.

Мысли о прошлом затягивают человека. Он начинает копаться в себе, своих делах, поступках, отношениях. Такой процесс может забирать на себя всю энергию. Мысли часто бегают по кругу, придумывается много вариантов, как было бы лучше поступить. Как будто человек пытается расплатиться по счету, по которому расплатиться не в силах. И все глубже влезает в сотворенную им самим долговую яму.

Что делать с токсичными проявлениями вины и стыда?

Стыд - это потеря самоуважения. Как мы можем вернуть себе уважение? К сожалению, человек, погруженный в вину и стыд, испытывает сложности в контакте с реальностью. Неуспешный экзамен может нести подсказку о неправильном выборе будущей профессии, а не свидетельствовать об ограниченных интеллектуальных способностях или старательности в изучении предмета. Желательно, заменить голос внутреннего критика на реалиста-ревизора.

Уважение - это принятие своей ценности. Выберите людей, которые уважительно к вам относятся. Представьте, что вы этот человек и напишите список качеств, которые он в вас ценит.

Случай из практики: клиент мерил отношения деньгами и испытывал стыд каждый раз, когда видел, что у партнера значительно больше достаток, "словил инсайт" и провел переоценку ценностей. Когда его внимание было обращено на то, что он добрый человек, и это совсем не мало, это имело для его партнера гораздо больше ценности, чем количество зарабатываемых денег.

Провести деконструкцию идей. Для примера, можем поговорить о культе внешности. В обществе потребления внешность является местом поклонения, почитания, способом обмена. Можно испытывать стыд за несоответствие общественному идеалу, что внешность одна из характеристик человека и далеко не главная. "Встречают по одежке, а провожают по уму". Как замечательно сказала женский стендапер Ирина Мягкова: "Нельзя чмырить человека за внешность, он ее не выбирает". Психотерапевт вместе с клиентом учится принимать чувство стыда. Говорить о нем, рассматривать его в микроскоп, отбрасывать чужие идеи и формировать свой взгляд на себя.

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