Тебе показалось: что такое газлайтинг и почему это нельзя терпеть

Тебе показалось: что такое газлайтинг и почему это нельзя терпеть

"Я этого не говорила", "я опоздал на две минуты, а не два часа, ты что-то путаешь", "зачем ты врешь?". Это типичные фразы газлайтера.

О том, что такое газлайтинг, кто такой газлайтер и зачем он доводит свою жертву до безумия, рассказал психолог Лидия Антоненко.

Верни картину на место: что делает газлайтер

В фильме "Газовый свет" 1944 года главный герой Грегори манипулирует сознанием своей молодой богатой жены Полы. К примеру, он снимает со стены картину, которая находится на видном месте. И становится в позу. Когда жена спрашивает у него, что случилось, он показывает на опустевшую стену. Пола спрашивает: "Зачем картину снова сняли?". Грегори парирует: "Ты не могла бы взять ее оттуда, где прячешь, и повесить на место?".

Пола искренне оправдывается, ведь она не имеет к этой ситуации никакого отношения. После чего муж начинает опрашивать слуг, нарочито подчеркивая недоверия именно к жене. Пола плачет, клянется на Библии, что не снимала картину со стены, но муж приказывает жене вернуть ее на место. Затем женщина подымается на второй этаж и случайно находит картину там, где ее находили предыдущие два раза.

Муж говорит: "Так ты знала, где была картина". Пола пытается объяснить, что решила заглянуть туда, где предмет искусства находили в прошлые разы, ведь это логично. Но Грегори непоколебим.

Он отправляет жену в комнату отдохнуть, ведь ей нездоровиться (псевдозабота). По пути Пола справедливо спрашивает у мужа: "Грегори, если я правда сняла эту картину…". На что муж отвечает: "Если?". Это классический пример газлайтинга.

Газлайтинг – это форма психологического насилия, при которой манипулятор, он же газлайтер, заставляет жертву сомневаться в своей адекватности. Ставит под сомнения воспоминания, действия. Обесценивает успехи, достижения, эмоции, постепенно искривляя реальность. Зачем это газлайтеру? Его цель – получить полный контроль над действиями и даже мыслями своей жертвы.

Принципы поведения газлайтера

Газлайтер – это доминирующий человек, который:

отрицает совершившийся факт: "этого не было, ты что-то путаешь", "не сочиняй";

пытаясь подчеркнуть неадекватность жертвы, транслирует злые шутки, придумывает обидные прозвища, язвит: "мой бедный психопатик", "ты заслужила "Оскар" за свое представление";

обесценивает чувства жертвы: "ты слишком ранимая и чувствительная, когда ты наконец-то повзрослеешь?";

прикрывает свое поведение заботой: "я же пытаюсь тебе помочь", "ты плохо себя чувствуешь, иди поспи";

сверяет часы с адекватными свидетелями: "разве я сказала ему что-то обидное, друзья?", "расскажите ей, как было на самом деле";

предъявляет обвинения и поучает жертву в агрессивной форме: "я не виноват в том, что ты бездарная певичка, которую никто не слушает", "все так могут, тоже мне достижение";

перекладывает ответственность на жертву: "я бы тебя не ударил, если бы ты меня не спровоцировала".

Иногда газлайтер ограждает жертву от внешнего мира – от друзей, родных, коллег. Запрещает пользоваться телефоном, читать книги, слушать любимую музыку. Все это вынуждает человека копаться в себе, искать причины неадекватности, которую так четко видит газлайтер.

Побег от газлайтера

Газлайтер когтями впивается в тело своей жертвы. Самое важное для него – удержать и получить полный контроль над жизнью человека.

Если ваш партнер обесценивает ваши чувства и эмоции, предлагает полечиться или шлет в известном направлении, потому что вы его довели своим больным поведением, пора собирать чемоданы. Как правило, газлайтинг расцветает в созависимых отношениях. Но созависимому человеку рассмотреть насилие со стороны любимого или родного человека, признать это и уйти, очень сложно.

Газлайтером может быть не только партнер, а и родитель, брат, сестра, друг, начальник.

Что делать, если вы оказались в подобных отношениях?

1. обратиться за помощью к психологу – неуверенность, склонность к созависимости может быть причиной психологических травм или ранее пережитого насилия;

2. не пытаться подловить газлайтера на перекручивании фактов – это не работает. Если человек обесценивает ваши эмоции, сразу озвучивайте, что вам это неприятно. Отстаивайте свою позицию, фокусируйтесь на теме разговора;

3. доверять себе – жертвами газлайтера становятся неуверенные в себе, закомплексованные люди, для которых мнение окружающих важнее, чем собственное;

4. укреплять самооценку – хвалить себя и поощрять;

5. анализировать свои чувства и эмоции: что я чувствую, что я вижу, в чем я сомневаюсь;

6. заручиться поддержкой человека, которому вы доверяете;

Всегда помните и другим расскажите, что ежедневное обесценивание, высмеивание, навязывание решений, тотальный контроль – это не любовь, а насилие.

Читайте также: