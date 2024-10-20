Техника "объятия бабочки": соматическая практика для облегчения стресса

Современная жизнь развивается в быстром ритме и полна постоянных стрессов, поэтому важно найти способ снять напряжение и вернуть себе внутреннюю гармонию.

На странице nata.smirina рассказали об одном из методов и технике под названием "объятия бабочки", которая способна облегчить стресс, устранить травматический синдром и помочь справиться с эмоциями.

Что такое "объятия бабочки"

Это простое упражнение заключается в скрещивании рук и опирании средних пальцев на ключицу. Затем начинается двустороннее постукивание, которое активирует и интегрирует информацию с обоих полушарий мозга. Исследования показывают, что такая двусторонняя стимуляция лучше помогает мозгу обрабатывать тревожные воспоминания, эмоции и переживания.

Как выполнить упражнение

Сядьте или встаньте, закрыв глаза, если вам так удобнее. Направьте средние пальцы вверх под ключицы. Выполняйте мягкие удары пальцами, чередуя правую и левую руки. Обратите внимание на реакции вашего тела, появляется ли вздох, возможно, вы зеваете или чувствуете тепло. Эти реакции свидетельствуют о том, что ваша нервная система начинает освобождаться от накопившейся травмы. Упражнение может занять от 30 секунд до 3 минут. Этого будет достаточно, чтобы ощутить положительные изменения.

Дополнительные техники для успокоения

Для усиления эффекта можно добавить звук "Ммм". Произношение этого звука во время упражнения активизирует блуждающий нерв. Звук собственного голоса помогает снизить уровень тревоги и депрессии.

Когда и почему следует использовать эту технику

Упражнение "объятия бабочки" может стать хорошей практикой во время стрессовых ситуаций, переживаний или эмоциональных всплесков. Вы можете выполнять ее в любое время и в любом месте. "Объятия бабочки" – доступный и эффективный способ улучшить ваше самочувствие и снять стресс.

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