Терапевтическое молчание: почему психолог не говорит

Терапевтическое молчание – не только отсутствие слов, но и активный процесс, направленный на поддержку пациента.

Психолог играет немаловажную роль в поддержании психического здоровья и благополучия человека в разных сферах жизни.

Одним из загадочных аспектов психологической практики есть терапевтическое молчание. Почему психологи выбирают молчание и как это может влиять на процесс терапии, рассказывает психолог Дана Егорова.

Психолог отмечает, что это не просто отсутствие слов, а активный и осознанный процесс. Этот метод позволяет пациенту окунуться во внутренние переживания, непосредственно услышать свои мысли и чувства. Такое пространство для саморефлексии помогает лучше разобраться в своих эмоциях и проблемах.

Однако терапевтическое молчание может вызвать тревогу у некоторых пациентов, особенно у тех, кто не привык к такому опыту. Это может усилить чувство неуверенности или отверженности. Поэтому важно, чтобы психолог был эмпатичным и чувствительным к реакциям своего клиента.

Психологи также используют терапевтическое молчание, чтобы подчеркнуть важность эмоциональной поддержки и понимания. Просто быть рядом с пациентом в тишине может быть сильнейшим знаком поддержки и понимания. Это дает чувство безопасности и связи с психологом, даже без употребления слов.

Терапевтическое молчание / Фото: Credits

Терапевтическое молчание – это сложный и эффективный инструмент в психологической работе, который может предоставить пациенту пространство для саморефлексии и развития, подчеркнуть важность эмоциональной поддержки и понимания.

Следует помнить, что этот метод должен быть осознанным и эмпатическим, учитывая индивидуальные потребности и реакции каждого клиента.

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