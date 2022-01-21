Тест "Насколько вы романтичны"

Романтики в нашей жизни становится все меньше и меньше – прагматичная реальность диктует свои условия, в которых нет места пению серенад и прогулкам под луной.

Однако процент романтизма в характере каждого из нас колеблется – у одних он составляет почти сто процентов, а у других – безудержно стремится к нулю. А насколько романтичны вы?

1. Любимый человек предлагает отметить День святого Валентина в скромном загородном ресторане. Вы…

А) …радостно прыгаете и хлопаете в ладоши – вы так давно об этом мечтали!

Б) …воспримете со спокойным достоинством – вы рассчитывали на более престижный ресторан.

В) …удивитесь: зачем куда-то ехать, если можно спокойно посидеть дома?

Credits

2. Какой будет ваша свадьба – если, конечно, вы еще не замужем?

А) Как в сказке: платье с кринолином и фата с диадемой, катание на белых слонах, осыпание зерном, конфетами, монетами и розовыми лепестками, множество гостей и реки шампанского. Я ничего не забыла?

Б) Тайное торжество для самых близких: большую часть собранных и подаренных денег необходимо отложить на свадебное путешествие.

В) Распишемся в загсе, и ладно, у нас много вопросов, которые требуют финансовых вложений – прежде всего необходимо сделать ремонт в квартире.

Credits

3. Где бы вы хотели провести медовый месяц?

А) Разумеется, в самом романтичном городе мира – Париже: прогулки по Елисейским полям, ужин в шампанским в ресторане Эйфелевой башни, ночи в небольшом, но уютном старинном отеле – что может быть лучше?!

Б) Где-нибудь на экзотических островах, где можно загорать даже тогда, когда дома холодно и снег, а там такие красочные закаты и рассветы!

В) Разумеется, на даче – где еще можно совместить приятное с полезным, а там всегда есть чем заняться.

4. Какой подарок вы сочтете самым романтичным?

А) Миллион – ну, или хотя бы пять десятков – алых роз.

Б) Кольцо с бриллиантом.

В) Что-нибудь практичное, что можно будет использовать еще долго и на благо всей семьи – например, мультиварку или стиралку с антибактериальной обработкой белья.

5. Как вы любите отдыхать после рабочего дня?

А) С любимым человеком за романтично накрытым столом и непременным бокалом красного вина.

Б) В тихом и уютном кафе, где подают ваш любимый коктейль и самые вкусные в мире взбитые сливки.

В) За просмотром любимых фильмов или сериалов – в удобной пижаме, на диване и пиццей, которую только что принес курьер.

Credits

6. Какой фильм, на ваш взгляд, самый романтичный?

А) "Титаник".

Б) "Дневник памяти".

В) "Выживут только любовники".

Результаты:

Большинство ответов А. Романтичность – ваше второе имя. Вы можете превратить в романтичный и возвышенный даже самый обыкновенный завтрак или ужин, использовав всего несколько атрибутов этого жанра – цветы, ароматические свечи, салфетки с кружевом ручной работы, прозрачный фарфор, столовое серебро. Неудивительно, что и атмосфера вокруг вас говорит о романтичности вашей натуры – вы всегда предпочтете полевые цветы тепличным, колечко "с историей" дорогому новоделу, шифоновое "летящее" платье – парчовому или бархатному недоразумение, а поэзию – прозе, даже классической.

Большинство ответов Б. Нельзя сказать, что романтизм вам совсем не свойственен, но он всегда выражается для вас в финансовом эквиваленте. Хорошо, если эти две позиции совпадают, в противном случае вы выберете выгоду – моральную или материальную, а не витание в облаках.

Большинство ответов В. Вы абсолютно неромантичный человек – романтику вам заменяет практичность, которая не дает вам заморачиваться по поводу вещей, которые вы считаете второстепенными: все, что рифмуется со словами "роза-мимоза" или "любовь-морковь-кровь", раздражает вас безмерно. Возможно, вы и правы – сантиментами сыт не будешь, как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Представители сильного пола, выбирая между бутербродом с колбасой и постелью с лепестками роз, как бы обидно это ни прозвучало для романтических особ, все-таки выберут первое.

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