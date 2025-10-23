TikTok и восприятие тела: как соцсети влияют на самооценку девушек / © Credits

Новое исследование, опубликованное в Psychology of Popular Media, показывает, что то, как женщины взаимодействуют с контентом на TikTok, может формировать их отношение к собственному телу и даже открыть путь к косметическим процедурам.

Комментарии как источник позитива и опасности

Оказывается, что частые комментарии о внешности других пользователей TikTok связаны с высоким уровнем оценки собственного тела. Простыми словами, если вы часто хвалите или поддерживаете кого-то в видео, это может повышать вашу собственную уверенность. Положительные комментарии — это форма социальной поддержки. Они уменьшают стресс и дают ощущение принадлежности.

Но здесь есть и подводный камень. Те же самые комментарии также повышают готовность рассматривать косметические операции. То есть фокус на внешности может стимулировать желание изменить свою внешность, даже если самооценка кажется положительной.

Как знаменитости и фитнес аккаунты влияют на наше восприятие

Исследование также показало, что подписка на аккаунты знаменитостей связана с большей неудовлетворенностью телом. Почему, потому что звезды демонстрируют идеально отредактированные образы, а просмотр таких видео заставляет пользовательниц чувствовать себя менее привлекательными.

Похожая тенденция наблюдается для фитнес инфлюенсеров, их советы о тренировках и внешности повышают склонность к косметическим процедурам, но не всегда из-за негативного отношения к своему телу. Здесь может срабатывать стремление к «самосовершенствованию» и следование идеалам внешности, которые продвигают инфлюенсеры.

Что это значит

Важно осознавать контент, который вы потребляете. Постоянный просмотр идеализированных образов может влиять на настроение и самооценку.

Положительное взаимодействие с другими, например, комментарии, лайки и поддержка, может действительно повышать самооценку.

Критический подход к контенту помогает избежать чрезмерного давления менять внешность через косметику или хирургию.

Баланс офлайн и онлайн: время на спорт, общение с друзьями и отдых от соцсетей снижает риск развития неуверенности в себе.

Не ограничивайте свою жизнь только TikTok. Обращайте внимание на реальные ощущения от собственного тела и попробуйте поддерживать его здоровье и благополучие вне экрана. Важно чувствовать собственную ценность независимо от лайков и просмотров.

TikTok может быть источником вдохновения, новых идей и трендов, но взаимодействие с платформой требует сознательного подхода, особенно для молодых женщин, которые формируют свое отношение к телу и красоте.