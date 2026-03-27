Социальные связи давно считаются одним из ключевых факторов долгой и здоровой жизни. Дружба, поддержка, ощущение общности — все это работает в пользу нашего благополучия. Однако не все отношения одинаково полезны.

Исследование, профинансированное National Institute on Aging и опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, обращает внимание на другую сторону социальных связей, а именно так называемых «сложных людей». Это люди, которые регулярно создают проблемы, вызывают стресс или усложняют жизнь, об этом рассказало издание The Washington Post.

И таких, как оказалось немало, почти 30% людей имеют хотя бы одного такого человека в своем окружении.

Опасность сложных людей

Это не обязательно открыто токсичные люди. Часто это те, с кем отношения неоднозначны, например, они могут одновременно давать поддержку и создавать напряжение. Однако есть и другая категория — связи, которые почти полностью построены на стрессе.

Именно такие взаимодействия могут действовать как хронический раздражитель для организма. Постоянное напряжение повышает уровень стресса и влияет на эпигенетические маркеры — показатели, которые связаны со скоростью биологического старения клеток.

В исследовании приняли участие более 2000 человек. Они отвечали на вопросы о своем окружении, а также сдавали образцы слюны для анализа изменений ДНК, связанных со старением. Результаты оказались показательными, каждый дополнительный «сложный» человек в окружении увеличивает скорость старения примерно на 1,5%, то есть вместо одного «биологического года» за календарный год организм может «стареть» на 1,015 года.

Казалось бы, разница минимальна, однако в долгосрочной перспективе даже такие небольшие изменения могут накапливаться и повышать риск хронических заболеваний. Особенно сильный эффект наблюдался у людей, которые имели двух и более «сложных людей» в окружении.

В то же время исследователи отмечают, что это не прямая причинно-следственная связь, а устойчивая корреляция, которую еще нужно изучать.

Кто чаще всего сталкивается с «трудными» людьми

Интересно, что определенные группы чаще сообщают о наличии таких отношений:

женщины — они, как правило, сильнее эмоционально вовлечены во взаимоотношения и острее реагируют на трудности

люди с худшим состоянием здоровья — из-за потребности в уходе или сложных жизненных обстоятельств

те, кто имел сложное детство — они могут быть более уязвимыми к стрессу

Еще одним важным моментом: ом является то, что чаще всего «сложные» люди — не случайные знакомые, а те, от кого сложно дистанцироваться. Среди них члены семьи (особенно родители и дети), коллеги, соседи или сожители. Именно из-за обязанностей и общего пространства такие отношения сложнее изменить или завершить.

Как защитить себя

Идеальный совет — избегать токсичных связей, но в реальной жизни это не всегда возможно. Поэтому эксперты рекомендуют более гибкий подход:

Устанавливать границы. Четко определяйте, сколько времени и энергии вы готовы вкладывать в сложные отношения. Ограничивать контакт. Даже небольшое сокращение времени общения может снизить уровень стресса. Работать над отношениями. В некоторых случаях помогает терапия или откровенный диалог. Заботиться о себе. Планируйте приятные активности до или после сложных встреч, это помогает «перезагрузиться». Балансировать окружение. Самое важное — инвестировать в здоровые отношения, которые вас поддерживают. Именно они создают «буфер», который уменьшает негативное влияние стресса.

Несмотря на все, социальные связи остаются критически важными для здоровья. Они снижают риск когнитивных нарушений, связаны с более долгой продолжительностью жизни и даже могут замедлять старение на клеточном уровне. Зато социальная изоляция имеет серьезные последствия, среди которых — смерть.

Наше окружение — это не только об эмоциях, но и о физическом здоровье. Люди, с которыми мы ежедневно взаимодействуем, могут как поддерживать нас, так и постепенно истощать. Главный баланс не в том, чтобы избегать всех сложных отношений, а в том, чтобы осознанно управлять ими. Выбирать, где стоит вкладываться, а где лучше поставить границу. Потому что иногда забота о себе начинается именно с того, кого мы впускаем в свою жизнь.