Токсичный начальник: 6 способов не потерять рассудок и работу

Неприятности на работе часто могут быть связаны с тем, что ваш начальник - токсичный человек. В этом случае важно определиться, так ли это, и выработать стратегию поведения так, чтобы сделать свою работу более приемлемой эмоционально.

Токсичный начальник может превратить вашу жизнь в ад. Но в наше время роскошь поиска комфортного рабочего места с приятным коллективом и отзывчивым эмпиричным руководством доступна не многим.

Поэтому PureWow поговорили с двумя экспертами - тренером по лидерству доктором Марджи Уоррелл и психотерапевтом Исре Насир - про предупреждающие о токсичности руководства знаки, на которые следует обратить внимание, и стратегиях, которые помогут справиться с ситуацией.

Они руководят через запугивание

Если вы постоянно чувствуете себя на грани, боитесь критики, обвинений или унижения, это признак того, что ваш босс руководит через запугивание, а не вдохновение. Насир добавляет, что когда босс создает культуру, построенную на страхе, вы заметите, что люди ходят на цыпочках, не решаются делиться идеями или молчат на совещаниях из-за страха возмездия.

Они присваивают себе заслуги за вашу работу

Вы тратите часы и часы работы на презентацию, а ваш босс присваивает себе заслуги перед своим боссом — это классический ход токсичного босса. Уоррелл отмечает, что токсичный босс быстро присваивает ваши достижения но всегда грозит вам пальцем, когда что-то идет не так.

Они либо микроменеджмент, либо недоменеджмент

Есть золотая середина, когда дело касается того, насколько вовлечен ваш менеджер в вашу повседневную жизнь: вы хотите чувствовать, что вам доверяют выполнять вашу работу, не находясь постоянно под микроскопом, но вы также хотите быть уверены, что если у вас возникнут проблемы, ваш босс на вашей стороне. По словам Насир, токсичные начальники не могут соблюсти этот баланс. Она отмечает, что такие менеджеры либо микроменеджмент и беспощадный надзор за задачами, с которыми вы полностью способны справиться, либо они полностью недоступны, когда вам действительно нужно руководство.

У них непоследовательные ожидания

Сроки выполнения работ постоянно меняются. Однажды вас хвалят за инициативу, а на следующий день вас ругают за то, что вы слишком поторопились.

Они не скрывают, что у них есть любимчики

Одно дело, если некоторые люди на вашем рабочем месте ближе к боссу, чем другие, но если эта близость приводит к предпочтительному отношению, это красный флаг. Игра в любимчиков может разделить команду, подорвать доверие и создать культуру обиды, говорит Уоррелл.

Они ориентированы на обвинения, а не на решения

Токсичный босс преувеличивает ваши ошибки и никогда не позволяет вам забыть, что однажды вы оступились, вместо того, чтобы работать с вами, чтобы гарантировать, что это не повторится. Это один из способов подорвать вашу уверенность, что, по словам Насира, также происходит с помощью тонких, пренебрежительных комментариев или сравнения вас с другими, заставляя вас сомневаться в своей ценности и способностях.

Они истощают вашу энергию

Как и почти все токсичные люди, токсичный босс истощает вас эмоционально. Уоррелл советует, если вы каждый день испытываете стресс из-за работы и из-за поведения начальника, пришло время искать другую работу.

Как справиться с токсичным начальником: 6 стратегий

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И Насир, и Уоррелл подчеркивают важность ведения учета взаимодействий и решений, особенно когда речь идет об обещаниях или обвинениях, что может защитить вас и обеспечить ясность. Также вы можете рассмотреть возможность эскалации. Если это возможно и если вы чувствуете себя в безопасности, сообщите о своих опасениях в отдел кадров или вышестоящую инстанцию. Но будьте реалистами — некоторые компании защищают токсичных лидеров.

Установите границы

Границы важны во всех отношениях, в том числе и с вашим начальником. Определитесь, какое поведение вы будете терпеть, а какое нет. Если ваш начальник постоянно перегибает палку, спокойно, но твердо решите эту проблему. Независимо от того, решаете ли вы недоразумение или проясняете ожидания, делайте это с уверенностью и уважением.

Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать

Вы и ваш начальник оба взрослые люди, даже если он не всегда ведет себя так. Это значит, что вы не можете контролировать его поведение, но можете контролировать свое. Вы не можете изменить своего начальника, но вы можете управлять своими реакциями, поддерживать профессионализм и сосредоточиться на том, чтобы делать свою работу наилучшим образом. Посещение психотерапевта может быть очень полезным для этого.

Найдите союзников

Поддерживайте отношения с коллегами, которые понимают ваш опыт. В таких ситуациях жизненно важна система поддержки. Однако вам следует придерживаться обсуждения, строго связанного с рабочими вопросами, и избегать личных замечаний о вашем начальнике. Например, если у вашего начальника есть привычка прерывать вас, привлеките надежных коллег, которые помогут противостоять этому, попросив вас повторить или сказав что-то вроде: «Я хотел бы услышать, что __ говорил о (рабочем проекте)». Поговорите с надежными коллегами или обратитесь за советом, поддержкой и перспективой. Обмен опытом может помочь вам чувствовать себя менее изолированным, и вы можете обнаружить, что другие чувствуют то же самое, и вы можете поддерживать друг друга.

Постарайтесь не воспринимать вещи слишком лично

Это гораздо легче сказать, чем сделать. Но просто потому, что кто-то поднялся по службе, не значит, что у него все хорошо. Часто токсичными руководителями движет неуверенность, и, принижая вас, они пытаются возвыситься. Так что не персонализируйте их поведение. Оно говорит о них гораздо больше, чем о вас.

Сосредоточьтесь на заботе о себе

Неудивительно, что токсичный начальник может нанести ущерб вашему психическому и физическому здоровью, поэтому так важно заботиться о себе вне офиса. Уоррелл и Насир предлагают инвестировать в занятия, которые заряжают вас энергией, и устанавливать границы для защиты вашей энергии, а также строить полноценную жизнь вне работы, занимаясь хобби, дружбой и другими видами деятельности.

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