Топ-12 ежедневных привычек, которые могут сделать вас счастливыми

Топ-12 ежедневных привычек, которые могут сделать вас счастливее / © Credits

Издание Real Simple рассказало, что у нас есть гораздо больший контроль над собственным счастьем, чем мы думаем. Счастье — это не состояние, а привычка, которую можно тренировать. И даже крошечные действия, такие себе «микропривычки», способны буквально перепрограммировать мозг на позитивное мышление.

Делайте пять добрых дел каждый день

Отправьте другу смешной мем, поблагодарите бариста, помогите кому-то в очереди или напишите теплый комментарий в соцсетях. Маленькие акты доброты запускают в мозгу систему вознаграждения, поэтому вы буквально чувствуете прилив радости.

Начинайте день с благодарности

Первые минуты после пробуждения задают тон всему дню. Подумайте или запишите три вещи, за которые благодарны, от чашки ароматного кофе до крепких объятий. Благодарность — это антидот к стрессу, который помогает мозгу фокусироваться на хорошем, а не на угрозах.

Каждый день выходите на природу

Даже 10 мин прогулки среди зелени или просто под солнцем снижают уровень кортизола — гормона стресса. Замечайте цвета, звуки, запахи, природа лечит не хуже медитации.

Ищите «светлую сторону» событий

Да, неприятности случаются. Но, вместо фразы «Почему именно я?», попробуйте «Что я могу из этого вынести?». Даже в мелком разочаровании можно найти урок или хотя бы почувствовать, что ситуация не так страшна, как кажется.

Радуйтесь за других

Звучит просто, но настоящая способность искренне радоваться чужим успехам — мощный источник радости. Спросите друга: «Что у тебя хорошего произошло сегодня?» и внимательно послушайте. Радость — заразная эмоция.

Живите в гармонии со своими ценностями

Когда наши действия не совпадают с тем, что для нас важно, мы чувствуем внутреннюю пустоту. Напишите 3-4 свои главные ценности, например, семья, развитие, свобода, и проверьте, отражают ли ваши ежедневные решения их.

Отпускайте злость через сострадание

Держать обиду — все равно что носить камень в кармане. Уже доказано, что когда мы заменяем злость на сострадание, у мозга снижается активность центров стресса. Признайте боль, но попробуйте увидеть ситуацию со стороны другого человека. Это не оправдывает его, но освобождает вас.

Почувствуйте восхищение миром

Вспомните момент, когда вы буквально затаили дыхание, от красоты природы, музыки или искусства. Чувство «вау» расширяет сознание и помогает увидеть жизнь в новых красках. Пишите об этих моментах, они подпитывают душу.

Представьте свое лучшее «я» в отношениях

Как выглядят ваши идеальные отношения с партнером, друзьями, семьей? Опишите, как вы общаетесь, как поддерживаете друг друга. Фокус на позитивном будущем дает мотивацию действовать и менять привычки в реальности.

Возьмите «перерыв на сострадание к себе»

Когда больно — не критикуйте себя. Скажите мысленно: «Это трудно. Но я не один/одна, все иногда страдают. Я позволяю себе быть добрым к себе.» Это не слабость, а форма внутренней силы.

Устройте цифровой детокс

Хотя бы полчаса в день — без экранов. Никаких уведомлений, лент и сравнений. Дайте мозгу шанс отдохнуть, а реальной жизни — шанс вас порадовать чем-то. После недели уменьшенного использования соцсетей люди испытывают меньше тревоги и больше радости.

Чаще смейтесь

Юмор — это лучшая терапия без рецепта. Каждый вечер вспоминайте три смешных момента дня, например, забавную фразу, мем или неловкую ситуацию. Если делать это хотя бы семь дней подряд, у вас могут снизиться депрессивные симптомы и повыситься уровень счастья.

Счастье — это не случайность и не результат «идеальной жизни». Это набор маленьких ежедневных решений: поблагодарить, простить, улыбнуться, отложить телефон, сделать добро. Мы не можем нажать кнопку и стать счастливыми. Но можем создать привычки, которые навсегда сделают нас такими.