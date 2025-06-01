Топ-19 неожиданных фактов о женщинах, у которых никогда не было детей

В современном обществе мы все чаще слышим о «чайлдфри». Кто-то называет это сознательным выбором, другие — личными обстоятельствами, а некоторые до сих пор относятся к этому с предубеждением. Но известно ли вам, что бездетность — это не аномалия, а привычная часть истории человечества и что бездетная жизнь может быть не менее содержательной, счастливой и наполненной.