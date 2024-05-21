Топ-5 фактов о депрессии, которых вы могли не знать

Депрессия – очень сложная и тяжелая болезнь. Это не романтические вздохи, грустные песни и черная одежда, это неправильная работа мозга и дисбаланс определенных гормонов.

В кинематографе и музыке депрессивное состояние привыкли романтизировать, хотя на самом деле романтики там совсем нет. На сегодняшний день психотерапия не может похвастаться полным излечением этого недуга. Она не лечится созерцанием красоты, вдыханием ароматов цветов или прослушиванием позитивной музыки.

Депрессию можно поддерживать препаратами, назначаемыми врачом. Многие боятся признать и принять тот факт, что у них есть депрессия и ее нужно лечить. Кто-то просто не обращает внимания и медленно чахнет на глазах близких, а кто-то даже не знает о симптомах депрессии и не может понять, что с ним происходит.

На странице Odd. Ballz вышло видео, посвященное фактам о депрессии, которых вы могли не знать.

Ухудшение памяти

Люди, борющиеся с тревогой и депрессией, не могут многое запомнить. Это происходит потому, что они уделяют много внимания тому, как пережить тот или иной момент жизни, поэтому они не до конца понимают, что на самом деле с ними происходит. Поэтому у них могут формироваться искривленные воспоминания.

Болевые параллели

Эмоциональная боль, которую испытывают некоторые люди с депрессией и повышенной тревожностью, может быть равноценной физической боли, а иногда даже более изнурительной. На самом деле сканирование мозга показало, что эмоциональная боль активирует те же участки мозга, которые связаны с физической болью.

Восприятие времени

Депрессия может изменить представление о времени и его восприятии. Некоторые люди с депрессией говорят, что время для них протекает иначе. Дни могут казаться неделями или месяцами, что может способствовать ощущению безнадежности.

Нервная регуляция пищеварительной системы

Новые исследования пищеварительной системы свидетельствуют о связи между здоровьем и нормальной работой кишечника и психическим благополучием. Дисбаланс кишечных микробов может способствовать расстройству настроения человека.

Двойная диагностика

Сопутствующая патология. Депрессия часто возникает вместе с другими психическими заболеваниями, такими как тревожные расстройства или злоупотребление психоактивными веществами, что затрудняет диагностику и лечение.

Если какие-либо из вышеперечисленных фактов есть у вас, вам сложно жить и вас беспокоит тревога, тахикардия или панические атаки, обратитесь к врачу за помощью. Лучше остановить болезнь в начале и помочь себе увидеть этот мир цветным, чем терпеть его черно-белый нуар.

Кстати, недавно мы писали о том, что делать, когда страшно: практические советы от психолога .

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