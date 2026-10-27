Топ-6 привычек, которые помогут снять стресс за 10 минут

6 лучших привычек, которые помогут снять стресс за 10 минут / © Credits

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Наши повседневные привычки влияют не только на образ жизни, но и на то, как мы себя чувствуем. Когда дел становится слишком много, а напряжение накапливается, важно не просто «перетерпеть» стресс, а сознательно помочь организму из него выйти, об этом рассказало издание Real Simple.

Как объясняет клинический психолог доктор Карим Дж. Торрес Санчес, снижение стресса — это активный процесс, в ходе которого мы пытаемся ослабить реакцию организма «бей или беги». Его цель — перевести нервную систему из состояния напряжения в режим отдыха и восстановления. И для этого не обязательно иметь много свободного времени.

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Прогрессивное расслабление мышц

Стресс часто буквально «оседает» в теле, мы сжимаем челюсти, поднимаем плечи, напрягаем руки, даже не замечая этого.

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Попробуйте сознательно проследить вниманием за всем телом. Сядьте или лягте и начните с рук или ног. Напрягите определённую группу мышц, например, сильно сожмите кулак примерно на пять секунд. Сосредоточьтесь на ощущении напряжения, а затем полностью расслабьте мышцы на 10–15 секунд.

Постепенно переходите к рукам, лицу, шее, плечам, груди, животу, ягодицам, ногам и стопам. Такая практика помогает снять физическое напряжение и восстановить ощущение контакта с собственным телом.

10 минут прогулки на природе

Когда кажется, что голова вот-вот взорвётся от мыслей, самое простое решение — выйти на улицу. Обувь на ноги, телефон — в карман, и хотя бы 10 минут спокойной ритмичной ходьбы. Старайтесь не прокручивать в голове список дел, а обращайте внимание на то, что происходит вокруг: цвета, звуки, деревья, людей, собак, движение собственных ног и дыхание.

Даже короткая прогулка помогает переключить внимание с внутреннего потока тревожных мыслей на реальный мир и немного расслабиться.

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«Объятия бабочки»

Эта техника буквально напоминает объятия, только вы обнимаете себя сами. Скрестите руки на груди, положите кончики средних пальцев примерно под противоположные ключицы или на плечи — как вам удобнее. Закройте глаза, сделайте несколько медленных глубоких вдохов и начните поочередно легко постукивать руками: слева, справа, слева, справа.

Ритм должен быть медленным и успокаивающим, словно взмахи крыльев бабочки. Продолжайте 1–3 минуты или до тех пор, пока не почувствуете, что напряжение начинает спадать.

«Избавьтесь» от стресса

Иногда стресс нужно не обдумывать, а буквально «вытряхнуть» из себя. Установите таймер на 5–10 минут и позвольте телу двигаться так, как хочется? например, потрясти руками и ногами, пошевелить плечами, потанцевать, попрыгать или просто хорошо потянуться.

Сначала это может показаться немного странным, но физическая активность помогает нервной системе избавиться от излишнего напряжения, накопившегося в теле. Иногда несколько минут движения действительно помогают лучше, чем попытки заставить себя «просто успокоиться».

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Измените историю в своей голове

Стресс возникает не только из-за обстоятельств, но и из-за того, как мы их себе объясняем. В течение 10 минут обращайте внимание на главную мысль, которая сейчас крутится в голове. Например, «Я ничего не успеваю», «Я не справлюсь» или «Меня никто не поддерживает».

А потом задать себе простой вопрос «Что же может быть правдой?». Возможно, это не провал, а вы просто устали, или же не всё потеряно, ведь часть дел вы уже сделали, а сложный период не будет длиться вечно. Такое изменение точки зрения помогает ослабить влияние негативного сценария на нервную систему.

Создайте своё «безопасное место»

Если мы не можем убежать от собственных мыслей, стоит хотя бы немного сделать их более комфортными. Представьте себе место, где вам спокойно, безопасно и хорошо? это может быть пляж, уютная комната, любимое место из детства, вымышленный сад, домик в лесу или любое другое пространство.

Постарайтесь представить его как можно подробнее? например, что вас окружает, какие звуки вы слышите, какие запахи чувствуете, к чему можете прикоснуться, какой вкус ощущаете. Чем больше органов чувств задействовано, тем легче мозгу переключиться на этот более спокойный образ. В своё воображаемое «безопасное место» можно возвращаться каждый раз, когда реальность становится слишком шумной.

Стресс не всегда можно устранить одним решением, особенно если его причины никуда не исчезают. Однако можно научиться быстрее возвращаться в состояние спокойствия.

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