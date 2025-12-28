Топ-6 продуктов и напитков, которые могут незаметно повышать уровень стресса / © Credits

Стресс не всегда приходит от дедлайнов или споров, иногда его «подбрасывают» любимые продукты и напитки. Соленые снеки, сладкие десерты или даже утренний кофе могут незаметно повышать уровень кортизола и влиять на ваше настроение, энергию и общее самочувствие. В своей статье издание Real Simple рассказало, какие привычки питания стоит пересмотреть и какие здоровые альтернативы помогут оставаться ежедневно спокойными и бодрыми.

Соленые пакетированные снеки. Чипсы, крекеры, замороженные готовые блюда, ароматизированные снеки — они часто содержат простые углеводы, транс и насыщенные жиры, много соли. Все это может повышать кортизол и давление, вызывать воспаление и нарушать баланс микрофлоры кишечника. Вместо них выберите ореховые или семенные крекеры, запеченные в масле оливы или кокоса, или сырые орехи. Если выбираете пакетированное, ешьте небольшими порциями и сочетайте с белком или клетчаткой. Алкоголь. Немного вина или коктейль на вечер, кажется, что расслабляет, но алкоголь сначала снижает кортизол, а затем вызывает «отскок» — повышенную активность гормона стресса, особенно во время ухода от действия спиртного. Хроническое употребление может нарушать сон и повышать тревожность. Лучше выбрать безалкогольные альтернативы, чередование воды между напитками, ограничение алкоголя до 1-2 дней в неделю. Энергетические напитки. Эта бодрость после кофеина может закончиться дрожью, бессонницей и повышением кортизола. Выберите зеленый чай с L-теанином — он содержит меньше кофеина, но действует успокаивающе. Пакетированные сладости — конфеты и десерты вызывают резкие колебания сахара в крови, это активирует гормон стресса. Вместо этого выберите черный шоколад с ягодами или яблоки с арахисовой пастой — сладко и без «сахарного скачка». Газированные напитки с сахаром. Сода запускает скачки глюкозы и инсулина, что также активирует HPA-ось и повышает кортизол. Выберите пребиотические газированные напитки или воду с ягодами и цитрусами, травяной или зеленый чай. Сладкие кофейные сливки. Кофейные сливки с сахаром или искусственными подсластителями создают утренний «кортизоловый скачок» и могут раздражать желудок. Употребляйте натуральное молоко или растительные аналоги, или небольшое количество ванильного протеинового коктейля.

Стресс может быть незаметным, но питание имеет прямое влияние на гормоны. Когда вы сознательно выбираете продукты, можно уменьшить повышение кортизола, улучшить настроение и снизить тревожность. Вместо полного отказа от любимых вкусностей, просто отдайте предпочтение «спокойным» альтернативам.