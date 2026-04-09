Топ-6 свадебных трендов, которые выбирают зумеры

Поколение зумеров отказывается от «обязательных» свадебных правил. Они ищут аутентичность, например платье с высокой посадкой, текстурированные ткани или тщательно драпированные материалы. Невесты стремятся показать себя такими, какие они есть, а не соответствовать ожиданиям общества, об этом рассказало издание Brides.

Аналогично и женихи оставляют классический черный смокинг позади и выбирают цветные костюмы, смелые аксессуары или элементы культурной значимости. Социальные сети, TikTok и Pinterest стали главными источниками вдохновения, от аксессуаров до полных образов. Поколение зумеров очень сознательное, они ищут вещи, которые отражают их ценности, от устойчивости до экспрессии гендерной идентичности.

Несколько образов для одного дня. Церемония, само мероприятие и вечеринка после церемонии, зумеры не ограничивается одним нарядом. Некоторые невесты меняют до пяти образов за выходные и создают настоящую «капсулу стиля». Цвет вместо классического белого. Белые платья все еще актуальны, но им «в затылок дышат» цветные варианты, такие как лавандовый, рыжий, черный или даже красный. Невесты хотят, чтобы образ отражал историю их дня. Винтаж, секондхенд и создание нового из старого. От фаты из секондхенда до костюма из папиного гардероба, поколение зумеров предпочитает уникальные, устойчивые и важные вещи. Это не только экологично, но и эмоционально значимо. Жених с «главной ролью». Костюм больше не формальность, способ самовыражения. Бархат, вышивка, декоративные значки, цепи, если это выглядит как с красной дорожки, зумеры говорит вещи «да». Аксессуары, которые подчеркивают образ. Оперные перчатки, жемчужные фаты, кристаллические сапоги, шпильки из 90-х, чем больше деталей, тем лучше. Важна продуманность, ведь детали должны отражать личность, а не «правила свадебной моды». Интернет-эстетика как вдохновение. Сочетание классики, которую выбирала бабушка с современным стилем становится реальностью на свадьбах зумеров. Невесты подбирают образы в соответствии с собственными предпочтениями, алгоритмами и мемами в соцсетях.

Свадебная мода зумеров — не о следовании правилам, об истории, самовыражении и создании образа, который действительно отражает личность. Цвет, винтаж, многослойность и смелые аксессуары — каждая деталь рассказывает о женихе или невесте.

Поэтому если вы планируете свадьбу и хотите почувствовать себя уникально, вдохновляйтесь зумерами, позвольте себе экспериментировать, смешивать стили и создавать собственный свадебный мир, а не просто повторять традиции.