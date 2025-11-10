ТСН в социальных сетях

ТОП-8 способов преодолеть стресс: хитрости, которые вам помогут

Стресс — наш постоянный спутник в современном мире. Он проникает во все — работу, учебу, отношения, даже в наши сны. Полностью избавиться от него невозможно, но вполне реально научиться им управлять.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
ТОП-8 способов преодолеть стресс: хитрости, которые вам помогут / © Associated Press

Издание The Science Explorer собрало самые эффективные подтвержденные способы, как укротить стресс, чтобы вы могли дышать глубже, спать лучше и жить спокойнее.

  • Глубоко дышите. Да, это звучит банально. Но глубокое дыхание — один из самых мощных антистрессовых инструментов, которые у вас буквально «под рукой». Когда мы нервничаем, наши вдохи становятся короткими и поверхностными, тело будто переходит в «режим выживания». Несколько осознанных медленных вдохов и выдохов насыщают мозг кислородом, замедляют сердцебиение и сигнализируют телу: «Все хорошо, можно расслабиться».

  • Поиграйте с собакой. Контакт с животными повышает уровень окситоцина — «гормона объятий», который снижает артериальное давление и уровень гормона стресса кортизола. Достаточно нескольких минут игры или даже просто зрительного контакта с пушистым другом, чтобы мозг перешел в состояние покоя. Если у вас нет собаки, посетите приют. Вы поможете животному и себе.

  • Рассчитайте бюджет и не паникуйте. Деньги — одна из главных причин стресса во всем мире. Психологи советуют не убегать от цифр, а подружиться с ними. Составьте реалистичный бюджет, отслеживайте расходы и планируйте закупки, даже маленький контроль над финансами дарит ощущение стабильности.

  • Йога. Йога — это не просто гибкость или хорошая осанка. Это гармония тела, дыхания и сознания. Йога снижает уровень стресса, нормализует давление и пульс, а также улучшает качество сна. Даже 10 мин в день помогают мозгу «перезагрузиться». Попробуйте простые асаны и не забывайте о глубоком дыхании.

  • Включите музыку или звуки природы. Музыка — это не просто удовольствие, это медитация в звуках. Прослушивание спокойных мелодий или природных шумов уменьшает уровень кортизола, стабилизирует давление и сердцебиение. И даже помогает быстрее восстановиться после стрессовых событий. Поэтому в следующий раз, когда будет казаться, что мир слишком громкий, позвольте ему заиграть для вас.

  • Расслабьте ум через творчество. Не нужно быть художником, чтобы рисовать. Цветные карандаши, акварель, взрослые раскраски или просто спонтанные линии на листе — все это помогает мозгу «переключить канал». Даже 20 мин раскрашивания или рисования снижают тревожность и активизируют зоны мозга, ответственные за удовольствие.

  • Планируйте — но без фанатизма. Хаос в делах часто рождает хаос в голове. Составление списка того, что надо сделать или короткого плана дня помогает уменьшить ощущение перегрузки и держать фокус. Это не о контроле, а о заботе о себе: «я помню, я успеваю, я не забываю». И главное, вычеркивайте пункты с удовольствием. Это микроритуал победы.

  • Выключите почту. Проверять рабочие письма ночью или сразу после пробуждения — новый тип стресса XXI века. Люди, которые постоянно на связи, имеют более высокий уровень тревожности и хуже восстанавливаются во время отдыха. Поэтому позвольте себе детокс и выключайте сообщения. Мир подождет. Ваш покой — нет.

Стресс нельзя «выключить», но можно научиться жить с ним — спокойно, в своем ритме. Дышите, рисуйте, играйте и двигайтесь. И помните, что лучшая забота о себе — это не бегство от стресса, а любовь к себе несмотря на него.

