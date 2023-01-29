Трансформация отношений: почему мы повторяем одни и те же ошибки с разными партнерами

Во время войны почти каждый из нас сталкивается с проблемами в личной жизни. В основном это связано с тем, что многие женщины с детьми находятся за рубежом, в то время как мужчины остаются дома.

Гештальт-психотерапевт Марина Иванова рассказала о том, какую трансформацию проходят любые отношения между женщиной и мужчиной. Марина говорит, что мало кто знает, что отношения в паре проходят одни и те же фазы, а переход с одной на другую сопровождается кризисами. От того, как пары проходят эти сложные этапы, зависит их связь. Разбираемся, что это за этапы.

Идеализация

Продолжается 12-18 месяцев. В настоящее время все в человеке кажется прекрасным, даже недостатки. Это фаза влюбленности, в организме бушуют гормоны, отношения становятся как наркотиком. В этот период не следует принимать серьезных решений.

Перенасыщение

Партнера становится слишком много, водоворот чувств проходит, люди начинают жить вместе и им нужно договориться о правилах, по которым они будут жить, как они видят будущее. Здесь начинаются первые конфликты и обиды, разочарования. Но проживая этот кризис, можно научиться трезво оценивать партнера и вести себя рядом друг с другом более естественно.

Фаза отличия

Это одна из самых сложных фаз. Партнеры как будто концентрируются только на недостатках, многие ссорятся. Именно здесь кажется, что самый легкий выход разойтись. Но, во-первых, можно потерять проверенные временем отношения, во-вторых, с другим человеком все начнется с первой фазы. Если партнерам удается проработать этот кризис, это сделает их союз более крепким.

Фаза восстановления

Здесь ссоры у пар если и случаются, но не кажутся катастрофой, потому что партнеры знают, что конфликты разрешат, договорятся. Именно на этой стадии люди часто обращаются к семейным терапевтам, потому что здесь партнеры готовы договариваться.

Фаза уважения

Это первая стадия любви. Здесь у партнеров появляются обязанности друг перед другом, но не из-за вины или других способов манипуляции, а из-за того, что хочется бескорыстно делать что-то хорошее для любимого человека. Именно здесь начинают строиться общие ценности, фундамент отношений, формируется доверие, которое становится опорой.

Фаза дружбы

Партнеры становятся друг для друга самыми близкими людьми, доверяют друг другу. Эта стадия может так и не наступить в отношениях, потому что для дружбы необходимо не бояться быть уязвимым перед другим человеком, а показать свою уязвимость довольно страшно.

Напомним, ранее Марина рассказывала нашим читателям, как не потерять отношения во время войны.

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