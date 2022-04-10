Травма свидетеля: что это и что делать, если вы или ваши родные заметили ее проявления

Травма свидетеля: что это и что делать, если вы или ваши родные заметили ее проявления

Семейный психолог Наталья Гаевская поделилась новыми актуальными советами.

Основные симптомы травмы свидетеля:

1. После просмотра шокирующих кадров или новостей вы очень ярко представляете, что это могло произойти с вами или вашими близкими. Фантазии настолько реальны, что вызывают страх, тревогу, состояние, близкое к панической атаке.

2. Беспомощность и стыд за невозможность помочь пострадавшим, или вообще предотвратить события. Вина за то, что уцелели.

3. Жгучий, невероятно мощный гнев, мечты о мести, желание крушить вещи.

4. Неожиданный покой и пустота. Последствия травмы могут настигнуть вас не сразу, а через некоторое время в виде тревоги, фобий, навязчивых воспоминаний, ужасных сновидений.

Читайте также: